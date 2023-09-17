Hande Sarıoğlu'nun takipçisine ettiği hakaret tepki çekti. Gol sevincine yapılan yoruma sinirlendi

Editör: Serkan Talan

Galatasaray - Samsunspor maçı bol gollü oldu. Taraftardan büyük ilgi gören maçta, Hande Sarıoğlu da vardı. Yaptığı paylaşımlarla ve cesur tarzıyla sık sık adından söz ettiren güzel spiker Icardi'nin golleriyle adeta kendinden geçti.

Hande Sarıoğlu çığlıklar atarak sevincini kayda aldı ve o anları paylaştı. Ancak "Kabak tadı verdi" yorumu ise kızdırdı.

"BURASI BENİM" DİYEREK KOVDU

Takipçisine "Takipten çık" yazan spikere "Gayet düzgün bir yorum yaptım 50 tane böyle video paylaştı takipçi olarak yorumumu yaptım eleştiriyi kaldıramıyorsa yapacak bir şey yok" yanıtı geldi.

Hande Sarıoğlu bu yorumu görünce dayanamadı ve takipçisine bomba bir yorumda bulundu. Spiker "Ne eleştirisi ne kaldıramaması, donumda sallarım hepinizi, katlanamıyorsan çıkar gidersin oğlum, burası benim, yallah" yanıtıyla olay oldu.