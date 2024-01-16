Hande Sarıoğlu başına gelen vahim olayı açıkladı! Kalça danslarıyla adından sıkça söz ettiriyordu

Yakın zaman önce yeni sevgilisi ile gündeme gelen ünlü isim Hande Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyordu.

Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu, kist ameliyatı olduğunu duyurdu. Sarıoğlu, son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Resmi IG hesabından paylaşım yapan Sarıoğlu, “Herkese selamlar, ortalarda yokum bu aralar, sizleri merakta bıraktığımı fark ettim. Küçük bir kist ameliyatı olduğum için cuma gününden beri istirahatteyim arkadaşlar. Her şey yolunda, iyiyim, en kısa sürede iş ve günlük hayatıma geri dönmüş olacağım” ifadelerini kullandı.

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Kariyerine 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde düğün organizatörü rolüyle başladı. Daha sonra Star TV'de yayınlanan "Çarkıfelek" ve "Pasaport" programlarında sunuculuk yaptı. 2016 yılında TV8'de yayınlanan "Böyle Çok Daha Güzelsin" programında jüri üyeliği yaptı.

2017 yılında Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 2019 yılında Habertürk TV'ye transfer oldu. Habertürk TV'de "Spor Saati" programını sunan Sarıoğlu, 2 Aralık 2019'daki programda Fatih Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı.