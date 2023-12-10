Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu

Yılbaşına sayılır günler kala bankaların emekli promosyon yarışları da hız kesmeden devam ediyor. Güncel emekli promosyon kampanyaları emekli vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu

KAYNAK: Haber Merkezi
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu

Bankalar yeni yıl için promosyon ödemelerini güncellemeye başladığı son günlerde emeklilerde hangi bankaların yeni yılda ne kadar emekli maaşı promosyonu vereceklerini merak ediyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu

Emekli promosyon 2023 Aralık kampanyaları yıl sonuna yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. 2023'ün son günlerinde bankalar promosyon yarışına devam ediyor. Emekli sayısında artışın olduğu 2023 yılında, maaş taşıma işlemlerindeki bankalar rekabeti devam ediyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

7.500 TL, 8.500 TL ve 9.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara yönelik çeşitli bankalar tarafından cazip promosyonlar sunulduğu haberleri emekliler arasında sevinç yaratıyor.

İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Yapı Kredi gibi önemli bankalar, emeklilere özel avantajlar ve nakit promosyonlar sunuyorlar.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyonun yanı sıra, 1.000 TL bonus fırsatı da sunuyor. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden maaş taşıma imkanı da mevcut.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING, maaşını bu bankeye taşıyan emeklilere toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon imkanları sunuyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Deniz Bank'tan emekli maaşını taşıyanlara 5.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI, HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Devlet bankalarında uygulanan promosyon miktarı şöyle: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan EYT'lilere (Erken Yaşta Emekli Olanlara) 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak, emekliler 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatlarından yararlanabilirler.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi, emeklilere 9.000 TL'ye varan promosyon fırsatları sunarak, "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganıyla kampanyalarını duyuruyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere sunulan promosyon, 10.000 TL nakit ve 2.000 TL chip-para olmak üzere toplamda 12.000 TL'ye varan ödülleri içeriyor.

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