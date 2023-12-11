ATM’den para çekenler dikkat. Bu işlem artık paralı olacak

ATM’den para çekerken bu detaya dikkat, hesabınızdaki bakiyeyi kontrol etmeden para çekmeyin. O işleme artık para kesintisi yapılacak.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
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ATM’den para çekenler dikkat. Bu işlem artık paralı olacak 1

Banka işlemlerinde artık ücret alınmayan hizmetlerde ücret alınmaya başlanıyor. Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamaya göre, o hizmetten faydalanmak isteyenler belirli bir ücret ödemek zorunda.

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ATM’den para çekenler dikkat. Bu işlem artık paralı olacak 2

ATM'den bu şekilde para çekenler dikkat etsin. Artık ücretsiz bir şekilde o hizmeti kullanamayacaksınız.

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ATM’den para çekenler dikkat. Bu işlem artık paralı olacak 3

Yapı Kredi’nin yeni kararına göre, artık ATM'de para çekmeden önce hesabınızı kontrol etmeniz gerekiyor.

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ATM’den para çekenler dikkat. Bu işlem artık paralı olacak 4

Koç grubunun sahibi olduğu Yapı Kredi'den müşterilerine kötü haber geldi.

ATM'den QR kodu ile para çekecek Yapı Kredi müşterilerinden komisyon ücreti kesilecek.

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