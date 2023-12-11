ATM’den para çekenler dikkat. Bu işlem artık paralı olacak

ATM’den para çekerken bu detaya dikkat, hesabınızdaki bakiyeyi kontrol etmeden para çekmeyin. O işleme artık para kesintisi yapılacak.
Banka işlemlerinde artık ücret alınmayan hizmetlerde ücret alınmaya başlanıyor. Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamaya göre, o hizmetten faydalanmak isteyenler belirli bir ücret ödemek zorunda.
ATM'den bu şekilde para çekenler dikkat etsin. Artık ücretsiz bir şekilde o hizmeti kullanamayacaksınız.
Yapı Kredi’nin yeni kararına göre, artık ATM'de para çekmeden önce hesabınızı kontrol etmeniz gerekiyor.
Koç grubunun sahibi olduğu Yapı Kredi'den müşterilerine kötü haber geldi.
ATM'den QR kodu ile para çekecek Yapı Kredi müşterilerinden komisyon ücreti kesilecek.