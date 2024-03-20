Hangi bankalar yüksek faiz veriyor? İşte bankaların 100 bin liraya verdiği faiz oranı

TL mevduat hesapları yüksek faiz oranları ile para kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği en yüksek mevduat faizi bankalar hangileri? İşte ‘Hangi kredi’ verilerine göre Mart 2024 tarihinde en yüksek mevduat faizi oranlarına sahip bankalar ve 100 bin TL’lik bir mevduat hesabı üzerinden sağlanabilecek kazançlar…
TEB
Marifetli Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %24,5
Vade: 92 gün
Net kazanç: 5.850,55 TL
Vade sonu: 105.850,55 TL
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %35
Vade: 92 gün
Net kazanç: 8.357,92 TL
Vade sonu: 108.357,92 TL
ANADOLU BANK
Renkli Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %37
Vade: 92 gün
Net kazanç: 8.835,52 TL
Vade sonu: 108.835,52 TL
FİBA BANK
Kiraz Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %41
Vade: 92 gün
Net kazanç: 9.790,71 TL
Vade sonu: 109.790,71 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %43
Vade: 92 gün
Net kazanç: 10.268,31 TL
Vade sonu: 110.268,31 TL
ENPARA
Vadeli Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %43,5
Vade: 92 gün
Net kazanç: 10.387,7 TL
Vade sonu: 110.387,7 TL
YAPIKREDİ
Dönüşüm Hesabı TL
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %44
Vade: 92 gün
Net kazanç: 10.507,1 TL
Vade sonu: 110.507,1 TL
HAYAT FİNANS
Katılma Hesabı
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %44,03
Vade: 92 gün
Net kazanç: 10.514,27 TL
Vade sonu: 110.514,27 TL
NKOLAY
N Kolay Bono
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %48
Vade: 92 gün
Net kazanç: 11.462,3 TL
Vade sonu: 111.462,3 TL
DENİZBANK
E-Mevduat
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %54
Vade: 92 gün
Net kazanç: 12.895,08 TL
Vade sonu: 112.895,08 TL
ODEABANK
Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Mevduat: 100 bin TL
Faiz oranı: %55
Vade: 92 gün
Net kazanç: 13.133,88 TL
Vade sonu: 113.133,88 TL