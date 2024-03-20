Hangi bankalar yüksek faiz veriyor? İşte bankaların 100 bin liraya verdiği faiz oranı

Kaynak: Gazete Pencere
Hangi bankalar yüksek faiz veriyor? İşte bankaların 100 bin liraya verdiği faiz oranı
TL mevduat hesabı faizlerini güncellediklerini açıklayan bankalar 100 bin liraya ne kadar faiz veriyor? İşte bankaların 3 ay vadeli yöntemle 100 bin liraya verdiği faiz oranları…

TL mevduat hesapları yüksek faiz oranları ile para kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği en yüksek mevduat faizi bankalar hangileri? İşte ‘Hangi kredi’ verilerine göre Mart 2024 tarihinde en yüksek mevduat faizi oranlarına sahip bankalar ve 100 bin TL’lik bir mevduat hesabı üzerinden sağlanabilecek kazançlar…

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TEB

Marifetli Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %24,5

Vade: 92 gün

Net kazanç: 5.850,55 TL

Vade sonu: 105.850,55 TL

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ALTERNATİF BANK

VOV Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %35

Vade: 92 gün

Net kazanç: 8.357,92 TL

Vade sonu: 108.357,92 TL

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ANADOLU BANK

Renkli Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %37

Vade: 92 gün

Net kazanç: 8.835,52 TL

Vade sonu: 108.835,52 TL

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FİBA BANK

Kiraz Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %41

Vade: 92 gün

Net kazanç: 9.790,71 TL

Vade sonu: 109.790,71 TL

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GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %43

Vade: 92 gün

Net kazanç: 10.268,31 TL

Vade sonu: 110.268,31 TL

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ENPARA

Vadeli Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %43,5

Vade: 92 gün

Net kazanç: 10.387,7 TL

Vade sonu: 110.387,7 TL

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YAPIKREDİ

Dönüşüm Hesabı TL

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %44

Vade: 92 gün

Net kazanç: 10.507,1 TL

Vade sonu: 110.507,1 TL

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HAYAT FİNANS

Katılma Hesabı

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %44,03

Vade: 92 gün

Net kazanç: 10.514,27 TL

Vade sonu: 110.514,27 TL

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NKOLAY

N Kolay Bono

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %48

Vade: 92 gün

Net kazanç: 11.462,3 TL

Vade sonu: 111.462,3 TL

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DENİZBANK

E-Mevduat

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %54

Vade: 92 gün

Net kazanç: 12.895,08 TL

Vade sonu: 112.895,08 TL

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ODEABANK

Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Mevduat: 100 bin TL

Faiz oranı: %55

Vade: 92 gün

Net kazanç: 13.133,88 TL

Vade sonu: 113.133,88 TL

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