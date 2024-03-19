Merkez Bankası'nın perşembe günkü kararını Almanların dev bankası şimdiden tahmin etti

Merkez Bankası 21 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Dünya devi bankalar işte o faiz kararıyla ilgili tahminler yürütüyor. Amerika'nın 2 numaralı bankası Bank of America'nın ardından Deutsche Bank'ta tahminini açıklamıştı. ABD'li banka "300 ile 500 baz puan arasında olabilir" derken, Alman Bankasının tahmini 500 baz puan olarak açıklamıştı. Anadolu Ajansı Finans'ın TCMB'nin 21 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketini yayınlamıştı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde olmuştu.

DEUTSHE BANK'TAN SON RAPOR

Merkez Bankası'nın faiz kararına günler kala yabancı bankaların analizleri sürüyor. Daha önce 500 baz puanlık artış beklediğini açıklayan Deutsche Bank şimdi de" Artarsa alım sinyali olabilir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay 500 baz puan faiz artışının ‘yüksek ihtimal’ olduğunu söyleyen Deutsche Bank dün yeni bir rapor daha yayınladı.

Banka, Mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışının ‘yüksek ihtimal’ olduğunu ve faizin yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkabileceğini söyledi. Deutsce Bank 500 baz puan artışı olabilir tahmininin ardından yayınladığı diğer bir raporda ise " Artarsa alım sinyali olabilir" mesajı verdi.

Yiğit Onay öncülüğündeki analistler, “Politikalar doğru yönde ilerliyor. Fitch’in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması. Ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Bunların arasında kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL’deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB’nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45” ifadesini kullandı

Banka analistlerinin ilk raporuna göre mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışı yüksek bir ihtimal. Analister faizin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini ileri sürdü..

Politikalar doğru ilerlediğini ve Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması yorumunu yapan analistlere göre kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor.

Analistler, "kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL'deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB'nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45" ifadesini kullandı.

BofA'NIN TAHMİNİ DE ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA) Türkiye ile ilgili yayınladığı raporda faiz artışına işaret etmişti.

Aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun da bulunduğu Bank of America ekonomistleri, yayımladıkları araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti.

TÜRK EKONOMİSTLER "FAİZ YÜZDE 45'TE SABİT KALACAK" DEDİ

AA Finans'ın TCMB'nin 15 Mart'ta açıkladığı faiz anketinde,ekonomistler faiz artırılmayacak yönünde tahminde bulunmuştu. Ankete 20 ekonomist katıldı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 45'te sabit tutulmuştu.