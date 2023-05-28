Hangi besinler hangi hastalıkları tetikliyor

Editör: Murat Öztürk

Astım hastaları konserve, turşu, fast food beslenmeden; migren hastaları peynir, salam, sosisten; gastriti olanlar kakao, hazır meyve sularından; panikatağı olanlar kafeinli içeceklerden uzak durmalı.

Bazı yiyecek ve içecekler, hastalıkları tetikleyebiliyor. Beslenme alışkanlığına dikkat edilmediği takdirde hastalığın oranı artıyor. Panikatak bir kişinin kafein içeren içecekler ve tatlı tüketmesi, migren hastasının peynir, turunçgil, bakla gibi gıdalarla beslenmesi, sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Dr. Ayşe Gürel, rahatsızlığa göre beslenilmesi gerektiğini söylüyor. Gürel, astım hastalarını konserve, turşu, zeytin, maden suyu tüketmemeleri konusunda uyarıyor.

Türkiye’de her yüz erişkinden yaklaşık 7’sinde, yüz çocuktan 15’inde astım görülüyor. Astım, doğru tedavi ve beslenme ile kontrol altına alınabilen ancak dikkat edilmediği takdirde günlük hayatta hastayı ciddi olarak kısıtlayabilen kronik bir hastalık. Dr. Ayşe Gürel, fast food beslenmenin, astıma yakalanma yüzdesini artırdığını belirtiyor. Gürel, "Astımlılar özellikle de tuz tüketiminde dikkatli olmalı. Tuz ve tuz içeriği yüksek olan; konserve, turşu, salamura besinler, zeytin, maden suyu kesinlikle tercih edilmemelidir." diyor.

Yeme içme davranışları, panikatakla da yakından ilgili. Dr. Ayşe Gürel’e göre uzun süre aç kalmak kan şekerini düşürüyor. Düşen şekeri normale çıkarmak için böbrek üstü bezlerinden hormonlar daha fazla salgılanır. Bu hormonlar vücut depolarındaki yağ ve proteinlerden şeker üretmeye çalışır. Bu arada kalp çarpıntısı, ağız kuruluğu, terleme, sinirlilik ortaya çıkar. Panikli bir kişi, normal olan bu durumu panikatak olarak değerlendirir ve korkuya kapılır. Özellikle de tatlı yiyeceklerin panikatağı tetiklediğini söyleyen Gürel, "Glukoz içeren yiyecekler, koyu çay, kahve, kolalı gibi kafein içeren içecekler, aşırı sigara içimi, aşırı yemek yemek, iştah kesici ilaçlar, panikatağı başlatır." şeklinde konuştu.

MİGREN HASTASI NE YAPMALI

Beslenme ve diyet uzmanı Gülcan Emirza da migreni tetikleyen en önemli faktörün beslenme alışkanlığı olduğunu dile getiriyor. Dr. Gülcan Emirza’ya göre migren ataklarını tetikleyen yiyecekler şunlar: Her türlü peynir, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri, hazır et ve tavuk suyu tabletleri, deniz ürünleri (kalamar, karides, midye), konserve besinler, turunçgiller, yağlı ve baharatlı yiyecekler, kafeinli içecekler, bakla ve maya.

Hastalığa göre beslenme

Kalp ve damar hastalıkları: Kalamar, karides, ıstakoz gibi deniz ürünleri tüketimi azaltılmalıdır. Bu yiyecekler kolesterol ve ürik asit içerir. Kızartma, şeker, tuz, yağ, beyaz ekmek, yağı çıkarılmamış süt, yoğurt ve peynirden uzak durulmalı.

Diyabet (şeker): Posa içeriği zengin yiyecekler tercih edilmeli. Bu gıdalar, kan şekerini yavaş yükseltir, insülin ihtiyacını azaltır, tokluk hissinin oluşmasını sağlayarak ağırlık kontrolüne yardımcı olur. Yemeklerde posa miktarını artırabilmek için pirinç yerine bulgur, meyve suyu içmek yerine meyve yenilmeli. Çavdar ya da tam buğday ekmeği tercih edilmeli.

Reflü: Az az ve sık sık beslenilmeli, fazla yemek yemekten veya uzun süre aç kalmaktan kaçınılmalı. Sıvılar, yemeklerle beraber değil, öğün aralarında alınmalı. Koyu çay, kahve, çikolata, sarımsak, soğan, nane gibi besinler tüketilmemeli. Kaymak, krema, mayonez, tereyağı, margarin gibi yağlı besinlerden kaçınılmalı. Acı baharatlar, karbonatlı içecekler, domates, turunçgiller, kafein ve asit içeren besinlerin tüketimi en aza indirilmeli.

Gastrit: Kakao, hazır meyve suları, limonata, sıcak ve kepekli ekmek, ekşi yoğurt, kabuklu ve kumlu meyveler, kuru baklagiller, turp, salça, sirke, ketçap, hardal, zeytin, kuruyemiş, kurutulmuş meyveler asla tercih edilmemeli.

Tansiyon: Sodyum alımı günde 1,5-2,5 gr arasında tutulmalı. Hazır gıdalarda etiketlere bakılmalı. Çok şekerli yiyecekler (pasta, dondurma, şerbetli tatlılar, meşrubatlar, meyve suları) yenilmemeli. Salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri tüketilmeme li. Bunların tuz içeriği yüksektir ve katkı maddesi fazladır.