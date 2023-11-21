Hangi besinler karaciğer yağlanmasına şifa olur

Hangi besinler karaciğer yağlanmasına şifa

Karaciğer detoksuyla karaciğeri temizlemek mümkün. Genetiği değiştirilmiş gıdalardan, kimyasal yollarla yetişen sebze ve meyvelerden uzak durmak yeterli. Ancak birazdan okuyacağınız besinleri de mutlaka tüketmeniz gerekiyor...

Zerdeçal

Enfeksiyonlarla mücadele eden zerdeçal, aynı zamanda detoks işleminde de karaciğere yardımcıdır.

Meyveler

Çilek, ahududu, dut ve yaban mersini tüketin. Bunlar oldukça önemli antioksidan meyvelerdir.

Yoğurt

Sindirim sorunlarını azaltan yoğurt, aynı zamanda karaciğere büyük destek sağlar.

Elma

Metaller ve diğer toksinlerin giderilmesinde yardımcı olan pektin adı verilen bir çözünür lif içerir. Elma karaciğer dostudur.

Detoks

Soğan ve sarımsak, toksinlerin sistemden temizlenmesine yardımcı olan en iyi gıdalar arasındadır.

Zencefil

Zencefilin çeşitli sağlık faydaları vardır. Solunum problemlerini temizler, metabolizmayı hızlandırır, toksin ve atıkları temizler.

Pancar

Pancar, kanserle savaşan betacyanin içerir. Aynı zamanda toksinlerin dışarı atılmasında yardımcı olan magnezyum, demir, çinko ve kalsiyum açısından da zengindir.

Sebzeler

Karnabahar, lahana, brokoli ve detoksa yardımcı benzer sebzeleri günlük beslenmenizin bir parçası haline getirin.

Lif

Yulaf ezmesi, buğday gibi lifli gıdalar karaciğer için mükemmel bir lif kaynağıdır.

Tarçın

Demir, kalsiyum ve manganez açısından zengin olan tarçın, metabolizmayı çalıştırır ve karaciğere yardımcı olur.



