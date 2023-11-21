Hangi besinler karaciğer yağlanmasına şifa olur

Hangi besinler karaciğer yağlanmasına şifa
Karaciğer detoksuyla karaciğeri temizlemek mümkün. Genetiği değiştirilmiş gıdalardan, kimyasal yollarla yetişen sebze ve meyvelerden uzak durmak yeterli. Ancak birazdan okuyacağınız besinleri de mutlaka tüketmeniz gerekiyor...
Zerdeçal
Enfeksiyonlarla mücadele eden zerdeçal, aynı zamanda detoks işleminde de karaciğere yardımcıdır.
Meyveler
Çilek, ahududu, dut ve yaban mersini tüketin. Bunlar oldukça önemli antioksidan meyvelerdir.
Yoğurt
Sindirim sorunlarını azaltan yoğurt, aynı zamanda karaciğere büyük destek sağlar.
Elma
Metaller ve diğer toksinlerin giderilmesinde yardımcı olan pektin adı verilen bir çözünür lif içerir. Elma karaciğer dostudur.
Detoks
Soğan ve sarımsak, toksinlerin sistemden temizlenmesine yardımcı olan en iyi gıdalar arasındadır.
Zencefil
Zencefilin çeşitli sağlık faydaları vardır. Solunum problemlerini temizler, metabolizmayı hızlandırır, toksin ve atıkları temizler.
Pancar
Pancar, kanserle savaşan betacyanin içerir. Aynı zamanda toksinlerin dışarı atılmasında yardımcı olan magnezyum, demir, çinko ve kalsiyum açısından da zengindir.
Sebzeler
Karnabahar, lahana, brokoli ve detoksa yardımcı benzer sebzeleri günlük beslenmenizin bir parçası haline getirin.
Lif
Yulaf ezmesi, buğday gibi lifli gıdalar karaciğer için mükemmel bir lif kaynağıdır.
Tarçın
Demir, kalsiyum ve manganez açısından zengin olan tarçın, metabolizmayı çalıştırır ve karaciğere yardımcı olur.