Hangi çocuk erken yaşlandırıyor

Yapılan bir araştırma, en az bir oğlu olan ebeveynlerin, olmayanlara kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme yaşadığını ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar…

Birden fazla oğlu olanların bilişsel yeteneklerini, sadece kız evlatları olanlara göre daha hızlı kaybettikleri görüldü. ABD ve Çekya'dan araştırmacılar, buna neyin etki ettiğini araştırmaya devam ediyor.

Bilim insanları, erkek çocuk sahibi olmanın beyni daha hızlı yaşlandırdığına vurgu yaparken, kız evlatların ilerleyen yaşlarında ebeveynlerine bakma ve duygusal olarak destek olma ihtimalini daha yüksek tahmin ediyor. Kısacası kız evlatların anne babaları yaşlandığında onlara bakma ihtimalini daha yüksek olarak görüyor ve bunun da anne babaların sağlığını olumlu yönde etkilediği açıklanıyor. Araştırmada erkek çocukları olanların sağlıklı bir hayat tarzı sürdüremedikleri de ortaya çıktı Mesela, araştırmalara göre, kız çocuğu olan ebeveynlerin kötü alışkanlıklara sahip olma ihtimalleri daha düşük iken, erkek çocuk anneleri daha şişman oluyor.

Araştırma Prag'daki Charles Üniversitesi ve New York'taki Columbia Üniversitesi’nde yapıldı. Bilim insanları 14 yıl boyunca 13 bin 222 ebeveyni incelemeye aldı. Ebeveynler, sahip oldukları çocuk sayısını ve cinsiyetlerini belirtti. Ebeveynler, kendilerinin hafıza, konsantrasyon, düşünme ve anlama gibi zihinsel becerilerini değerlendiren düzenli bilişsel testleri doldurdu. O testler arasında, 10 kelimelik bir listeyi hatırlama, yedişerli 100'den geriye doğru sayma gibi hafıza ve zihinsel becerileri içeren kabiliyetler bulundu. O 13 bin kişiden 4 bin 862'sinin bir, 3 bin 523'ünün iki ve 2 bin 487'sinin üç ve daha fazla olmak üzere toplam 10 bin 872 kişinin erkek çocuğu olmuştur. Oğlu olmayanların ise 891'inin bir kızı, 905'inin iki kızı ve 554'ünün üç ve daha fazla kızı vardı. Araştırma sonuçları Journal of Psychiatric Research adlı bilimsel dergide yayımlandı.

En az bir oğlu olan ebeveynlerin, hiç oğlu olmayanlara kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme oranına sahip olduğunu ortaya koydu. Zihinsel bozulma hızı hem babalar hem de anneler için aynıydı. Çalışma ayrıca birden fazla oğlu olan ebeveynlerin zihinsel yeteneklerindeki gerilemenin, yalnızca kızları olan ebeveynlere kıyasla daha hızlı olduğunu ortaya çıkardı.