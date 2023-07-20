Hangi estetik sıralamada 1’nci

Sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye gelen kişilerin sayısı arttı. Sağlık turistlerinin talep ettiği hizmetlerin ilk sıralarında estetik cerrahide hangi estetik geliyor sanıyorsunuz?

KAYNAK: AA
Hangi estetik sıralamada 1’nci

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin yayımladığı verilere göre 2022’nin ikinci çeyreğinde sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen kişilerin sayısı ilk çeyreğe kıyasla yüzde 6,18 artarak 302.177’ye ulaştı.

Sağlık turistlerinin talep ettiği hizmetlerin arasında estetik ve plastik cerrahinin, bu alanda da burun ameliyatlarının öne çıktığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, yabancı hastaların taleplerinden yola çıkarak dünyanın burun estetiği haritasını anlattı.

Burun estetiğinin popülerliğinin arttığını ve ülkemizin bu alanda talep gören bir merkez haline dönüştüğünü aktaran Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, “Burun estetiği, en ince ayrıntısına kadar planlanması gereken, doktorluk yetkinliklerini sanatla birleştiren ve kişinin yüz şeklini önemli oranda değiştiren bir işlem. Orta Asya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Fransa, Almanya, Romanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden yalnızca burun estetiği yaptırmak için ülkemizi ziyaret eden hastaların sayısı her geçen yıl artıyor” diye konuştu.

HANGİ ÜLKENİN İNSANLARI DAHA FAZLA BURUN ESTETİĞİ YAPTIRIYOR

Özellikle son 5 yılda dünyanın farklı kıtalarından pek çok hastanın burun estetiği ameliyatı yaptırdığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Harputluoğlu, yurt dışından gelen hastaların taleplerine karşılık vermek için çeşitli etnik grupların yüz tiplerine hakim olmak gerektiğinin altını çizerek, “Örneğin Kazakistan, Özbekistan Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerinde yaşayanlar, dünya genelindeki burun estetiği taleplerinin tersi beklentilere sahip. Dünya genelinde burun estetiği yaptırmak isteyenlerin genellikle amacı burnu küçültmek ya da burnu daha düz veya kavisli forma getirmek oluyor. Oysa Asya’dan gelen hastalar, çoğunlukla basık olan burunlarının sırtını yükseltmek ve burnun bölgesel hacmini artırmak istiyor. İkincil olarak ise burun deliklerini daraltmak ve burun ucunun daha belirgin hale getirilmesini talep ediyor. Burun yapılarının daha az kıkırdağa sahip olması ise farklı ameliyat tekniklerinin kullanılmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu.

HANGİ ÜLKE İNSANLARI DOĞAL BURUNLARINI KORUMAK İSTİYOR

Op. Dr. Harputluoğlu, “Burun ameliyatlarının gerçekleştirilme nedenlerinin arasında sağlıklı soluk alıp vermek de yer alırken, İran, Fas, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerde ilk planda güzelliğin olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerde çok daha küçük ve estetik yapıldığı belli olacak kadar iddialı bir burna sahip olmak önceliklendiriliyor. Bazı Ortadoğu ülkelerindeki hastalar ise burunlarının yapısal özellikleri korumak isterken, daha yumuşak, dengeli ve yüzüyle en uyumlu görünüme sahip burunları talep ediyorlar" diye açıklamada bulundu.

AA

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