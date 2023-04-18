Hangi kan gruplarında olanlar daha uzun yaşıyor. Kan gruplarıyla ilgili bomba bilgi ortaya çıktı

Halk TV’de yer alan habere göre; Hastalıklara karşı daha dirençli ve zayıf olan kan grupları araştırmalarla ortaya koyuldu.

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre de birçok hastalığın kan grubuyla kopmaz bir bağa sahip olduğunun farazi bir bilgi olmadığı açıklandı.

0 KAN GRUBU HASTALIKLARDAN DAHA UZAK

Araştırma sonuçlarına bakılırsa, 0 kan grubuna sahip kişiler hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli. Ayrıca kalp rahatsızlıklarına yakalanma ve kalp krizi geçirme riskleri de daha düşük.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden virolog ve moleküler onkoloji profesörü Lawrence Young, kan gruplarına ilişkin yapılan bu araştırmadan yola çıkarak, alyuvarlarımızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğumuzu belirleyen moleküllerin, kandaki pıhtılaşma riskine etki ettiğini açığa çıkarmıştır.

AB KAN GRUBUNDA HASTALIK RİSKİ DAHA YÜKSEK

CVT adı verilen kan grubunu belirleyen genler, beyindeki kan pıhtılaşması riskiyle de alakalı. 882 kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riski, ortalama 5,6 kat daha fazla. 0 kan grubuna sahip kişilerde ise risk, yarı yarıya azalıyor.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılığı yüzde 23 daha fazla. B kan grubuna sahip kişiler ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla.