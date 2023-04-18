Hangi kan gruplarında olanlar daha uzun yaşıyor. Kan gruplarıyla ilgili bomba bilgi ortaya çıktı

AB kan grubunda hastalık riskinin daha yüksek ve 0 kan grubu hastalıklardan daha uzak olduğu ortaya çıktı.

Hangi kan gruplarında olanlar daha uzun yaşıyor. Kan gruplarıyla ilgili bomba bilgi ortaya çıktı

Halk TV’de yer alan habere göre; Hastalıklara karşı daha dirençli ve zayıf olan kan grupları araştırmalarla ortaya koyuldu.

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre de birçok hastalığın kan grubuyla kopmaz bir bağa sahip olduğunun farazi bir bilgi olmadığı açıklandı.

0 KAN GRUBU HASTALIKLARDAN DAHA UZAK

Araştırma sonuçlarına bakılırsa, 0 kan grubuna sahip kişiler hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli. Ayrıca kalp rahatsızlıklarına yakalanma ve kalp krizi geçirme riskleri de daha düşük.
İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden virolog ve moleküler onkoloji profesörü Lawrence Young, kan gruplarına ilişkin yapılan bu araştırmadan yola çıkarak, alyuvarlarımızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğumuzu belirleyen moleküllerin, kandaki pıhtılaşma riskine etki ettiğini açığa çıkarmıştır.

AB KAN GRUBUNDA HASTALIK RİSKİ DAHA YÜKSEK

CVT adı verilen kan grubunu belirleyen genler, beyindeki kan pıhtılaşması riskiyle de alakalı. 882 kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riski, ortalama 5,6 kat daha fazla. 0 kan grubuna sahip kişilerde ise risk, yarı yarıya azalıyor.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılığı yüzde 23 daha fazla. B kan grubuna sahip kişiler ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu