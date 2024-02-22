Hangi meyve kalp krizinin önünü kesiyor

Beslenme uzmanları, avokado, fındık, tohum, bitki bazlı yağlar ve ezmeler gibi doymamış yağ içeren gıdaların daha çok tüketilmesini tavsiye ediyor. Meyve, kuru meyve, küçük avuç fındık ve bitter çikolata gibi daha sağlıklı atıştırmalıklar da iyi bir seçim olacaktır.

Acai üzümü, antioksidan bakımından çok zengin bir meyvedir. Özellikle kan damarlarını koruyarak kalp sağlığı ve kan dolaşımı için çok yararlıdır. Kandaki kolesterolün oksitlenmesini de engeller…

Zararlı yağlar açısından kırmızı et, beyaz et, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri kalp hastalığı riskini yükseltiyor. Bu ürünleri aşırı tüketmek, kalp hastalıklarına neden oluyor. Ayrıca kilo ve obezite sorununa da yol açıyor. Acai üzümü ise bu riski azaltıyor.

İŞTE ACAİ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Acai üzümü, antioksidan özelliği ile vücuda zarar veren serbest radikallerle mücadele eder ve onları etkisiz hale getirir. Böylece serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı iyileştirir. Vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek kanser başta olmak üzere, diyabet, romatizma ve kalp hastalığı gibi hastalıkların oluşmasını önler. Yapılan araştırmalarda; Amazon’da acai üzümü tüketen kişilerin kansere yakalanma oranının çok düşük olduğu görülmüştür.

VÜCUDU KALP HASTALIKLARI VE DİYABETTEN KORUR

2014 yılında yapılan bir araştırmada; acai üzümünün kalp büyümesi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalple ilgili hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Acai üzümü, içindeki yüksek lif oranı ve yağ asidi ile metabolizmayı hızlandırır. Vücudun yağ yakmasını kolaylaştırarak zayıflamaya yardımcı olur. Ödem söktürücü özelliği vardır. Zayıflamak istiyorsanız sağlıklı bir diyetle birlikte acai üzümünü günlük beslenmenize dahil edebilirsiniz.

KANDAKİ KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda; acai üzümünün kolesterol seviyesini iyileştirmeye yardımcı olduğu, LDL’yi ve total kolesterolü azalttığı gözlemlenmiştir. Acai üzümünde kolesterolün emilimini engelleyen sterol bulunur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

İçindeki yüksek lif oranı sayesinde kabızlığa karşı etkilidir. Şişkinlik hissini giderir ve sindirim sistemini destekler.

BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİR

Antioksidan özelliği ile hücrelerinin iltihaplanmasını ve oksidasyonunu azaltır. Yaş ilerledikçe ortaya çıkan hafıza ve öğrenme problemlerini önler. Beyni zararlı hücrelerden koruyarak beyin fonksiyonlarının daha hızlı ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Güçlü bir antioksidan olan acai üzümünün cilt ve saç üzerinde de olumlu etkileri vardır. Cildi tazelererek daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Bu özelliğiyle acai üzümü güzellik ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır.

Kalp krizini önleyen meyve sorusuna gelince, bunun tek bir cevabı yoktur. Farklı meyvelerin farklı kalp sağlığı yararları olabilir. Ancak genel olarak, kalp sağlığı için antioksidan ve doymamış yağ içeren meyveleri seçmek iyi bir tercih olacaktır. Antioksidanlar kalbi serbest radikallerden korur, doymamış yağlar ise kolesterol seviyelerini düşürür ve damar sağlığını iyileştirir. Bu meyveler arasında elma, yaban mersini, nar, avokado, narenciye, kırmızı üzüm, çilek, böğürtlen ve acai üzümü sayılabilir. Bu meyveleri tüketerek kalp krizinin önüne geçebilir ve kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.