Kalp damarlarını silip süpüren meyve ortaya çıktı. Bu meyveyi tüketince kolesterol dibi görüyor

Damarlarımız kalp sağlığımız için çok önemlidir. Kalbimizi sebze ve meyvelerle besleyebiliriz. Ama hangi meyve kalp ve damar hastalıklarına karşı en çok koruma sağlar?

Acai üzümü, kalp dostu bir meyvedir. Bu meyve, antioksidan zenginliği ile kalp ve damar sağlığını destekler. Acai üzümü, kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltır. İşte ayrıntılar...

Kalp krizi riskini düşüren ve kalbi iyileştiren meyve...

Beslenme uzmanları, avokado, fındık, tohum, bitki bazlı yağlar ve ezmeler gibi doymamış yağ içeren gıdaların daha fazla tüketilmesini öneriyor. Meyve, kuru meyve, küçük avuç fındık ve bitter çikolata gibi sağlıklı atıştırmalıklar da kalp sağlığı için faydalıdır.

Acai üzümü, antioksidan açısından çok zengin bir meyvedir. Kan damarlarını korur ve kalp sağlığı ve kan akışı için çok faydalıdır. Kolesterolün oksitlenmesini önler...

Kırmızı et, beyaz et, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri, zararlı yağlar açısından yüksektir. Bu ürünleri çok tüketmek, kalp hastalıklarına sebep olur. Ayrıca kilo ve obezite problemlerine de neden olur. Acai üzümü, bu problemleri önler.

İŞTE ACAİ ÜZÜMÜNÜN YARARLARI..

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Acai üzümü, antioksidan özelliği ile vücuda zararlı olan serbest radikalleri yok eder ve onları zararsız hale getirir. Böylece serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif hasarı giderir. Vücudun savunma sistemini güçlendirerek kanser, diyabet, romatizma ve kalp hastalığı gibi hastalıkların oluşmasını engeller. Yapılan araştırmalarda; Amazon'da acai üzümü yiyen kişilerin kansere yakalanma oranının çok az olduğu görülmüştür.

VÜCUDU KALP HASTALIKLARI VE DİYABETTEN KORUR

2014 yılında yapılan bir araştırmada; acai üzümünün kalp büyümesi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalple ilgili hastalıkların tedavisine yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Acai üzümü, içindeki yüksek lif oranı ve yağ asidi ile metabolizmayı canlandırır. Vücudun yağ yakmasına yardımcı olur ve zayıflamaya katkıda bulunur. Ödem atıcı özelliği vardır. Zayıflamak istiyorsanız sağlıklı bir diyetle birlikte acai üzümünü günlük beslenmenize ekleyebilirsiniz.

KANDAKİ KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda; acai üzümünün kolesterol seviyesini düzelttiği, LDL'yi ve total kolesterolü düşürdüğü gözlenmiştir. Acai üzümünde kolesterolün emilimini azaltan sterol bulunur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

İçindeki yüksek lif oranı ile kabızlığa iyi gelir. Şişkinlik hissini azaltır ve sindirim sistemini destekler.

BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİR

Antioksidan özelliği ile hücrelerinin iltihaplanmasını ve oksidasyonunu azaltır. Yaş ilerledikçe ortaya çıkan bellek ve öğrenme sorunlarını önler. Beyni zararlı hücrelerden koruyarak beyin fonksiyonlarının daha hızlı ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Güçlü bir antioksidan olan acai üzümünün cilt ve saç üzerinde de olumlu etkileri vardır. Cildi yeniler ve daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Bu özelliğiyle acai üzümü güzellik ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır.

Kalp krizini önleyen meyve sorusuna gelince, bunun tek bir cevabı yoktur. Farklı meyvelerin farklı kalp sağlığı yararları olabilir. Ancak genel olarak, kalp sağlığı için antioksidan ve doymamış yağ içeren meyveleri seçmek iyi bir tercih olacaktır. Antioksidanlar kalbi serbest radikallerden korur, doymamış yağlar ise kolesterol seviyelerini düşürür ve damar sağlığını iyileştirir. Bu meyveler arasında elma, yaban mersini, nar, avokado, narenciye, kırmızı üzüm, çilek, böğürtlen ve acai üzümü sayılabilir. Bu meyveleri yiyerek kalp krizinin önüne geçebilir ve kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.