Hangi tür kahve soğuk algınlığına iyi gelir

Kendine özgü aroması, tadı, rengi ve kokusuyla herkesi cezbeden menengiç, sağlığa faydası nedeniyle dört mevsim tüketiliyor. Soğuk algınlığı, grip, astım gibi hastalıkların tedavisinden, zayıflamaya kadar insan sağlığında faydası olduğu bilinen ve önerilen menengiç kahvesi, içerisinde kafein bulunmaması nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi Güneydoğu illerinin tamamında bilinen ve tüketilen menengiç kahvesi, yöreye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından Türkiye'nin ve dünyanın dört köşesinde de tanınmaya başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın farklı şehirlerinden yöreye gelen insanlar da, tarihi, kültürel yerleri gezisinde menengiç kahvesini tanıma ve lezzetine bakma fırsatı buluyor. İlginç aroma ve lezzetini tadanlar ise bu kahveyi gittikleri yerlerde tanıtıyor.

Van’dan Gastronominin başkenti Gaziantep’e gelen Fatma Narin, “Menengiç kahvesini hep duyuyoruz her zaman tavsiye edilen meşhur kahve, Antep’e gelince tercih edelim istedik. Lezzetli ve güzel” dedi.

Tarihi Kaleoğlu mağarasında menengiç kahvesi yapan Yakup Mermer, menengiç kahvesinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Yaklaşık 10-12 yıldır turizm işindeyim. Gaziantep’e özgü menengiç kahvesi yapıyoruz. Menengiç kahvesi Gaziantep’e özgü bir kahve aynı zamanda, mideye, cilde, boğaza sağlığa çok iyi geliyor. Dünya’nın her yerinden akın akın turistlerimiz geliyor. Menengiç kahvesi en çok kış aylarında tüketilen sıcak içeceklerimizden bir tanesidir. Süt ile yapılıyor fıstığın yabani hali aşılandığı zaman Antep fıstığı oluyor. Antep yöresinde biz buna çitlembik diyoruz. Kavrulmuş haliyle çerezi de var” diye konuştu.

MENENGİÇ KAHVESİNİN YARARLARI

Öksürüğü keser, balgam söktürür, nefes açıcıdır, nefes darlığına iyi gelir, antiseptik özelliği vardır, göğsü yumuşatır, solunum yollarına faydası vardır, ayak terlemelerini önler, yaraları tedavi eder, böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur, ses tellerine iyi gelir, mide ağrılarını dindirir, kalp yetmezliği riskini azaltır, afrodizyak etkisi vardır, yağlı bir içecektir, yüksek E vitamini ve doymamış yağ asidi düzeyi ile kandaki kolesterolü düşürmeye, kalp ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olur.