Hani Bestler Dereler'de piknik yapılıyordu!

Şırnak Bestler Dereler'de önceki gün beş şehit verdik. Dördü asker, biri korucu.

Biz Bestler Dereler'in PKK militanlarından temizlendiğini biliyorduk. PKK ya iyi saklanmış ya da yine sızmış.

Bestler Dereler'e sızanların, başka bölgelere de sızmadığını söyleyebilir miyiz? Bu sızma ancak iç örgütlenmeyle mümkündür. İl, ilçe ve köylerde yol gösterenler, iaşe karşılayanlar vardır. Başka türlü sızmaları mümkün değil. Bu örgütlenme de ancak, legal kuruluşlar vasıtasıyla olabilir.

Eskiden HDP'lilerin elindeki belediyeler, her türlü desteği sağlıyordu. "Çözüm/Çözülme" döneminden ders çıkartan hükûmet edenler, HDP'nin kazandığı 65 belediyenin 59'una kayyım tayin ederek "devlet"e geçirdiler.

"Devlet"e diyorum; çünkü HDP'nin elindekiler PKK'nın hür bölgesi gibi... Ne kadar kontrolde tutarsan tut, bir yerden sızıyorlar ve istediklerini yapıyorlar.

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Bu arada... Anayasa Mahkemesi, HDP üzerinden hukuku didikliyor, "demokrasi" temrini yapıyor. Hâlbuki "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi." haberi 17 Mart 2021'de çıktı. Tam 2 yıl 2 ay oldu.

Hâlâ HDP dosyası inceleniyor! "Kapatılsa ne olacak! Yine parti kuruyorlar." derler, "Başka parti çatısı altında seçime giriyorlar derler..." Öncelikle, kanunlara bakılır. HDP'lilerin fiiliyatı, kanunlara uyuyor mu, uymuyor mu? Uymuyor... belli. Kapatılacak. Var mı ötesi!

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Sık sık PKK militanı sayısı verilir ve artık bitme noktasında oldukları söylenir.

PKK'nın yıllardır elinde tuttuğu Bestler Dereler'in temizlendiğine dair haber 16 Kasım 2017'de çıkmıştı:

"Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu ile bölücü terör örgütü PKK'ya kış öncesinde ağır bir darbe vurulmuş oldu."

10 Eylül 2021 tarihli Bestler Dereler'de piknik haberi:

"Yıllardır teröristlerin üs olarak kullandığı ve bölgede kararlı bir şekilde sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün tamamen silindiği Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Bestler Dereler bölgesindeki Hezil Çayı, deniz sahillerini aratmıyor. Dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken Hezil Çayı'na akın eden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumlarda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor..."

Anlaşılıyor ki, bu tür haberler "devlet" tarafından özellikle yaptırılıyor.

Bu da İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan 1 Ocak 2023 tarihli haber:

"Kaval Dağı'ndaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nden helikopterle ayrılan Bakanımız Sn. Soylu, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler Dereler bölgelerinde havadan incelemelerde bulundu. / Bu sırada, kısa süre önce teröristlerden tamamen temizlenen Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Bakanımız Sn. Soylu, yapımı devam eden gözetleme kulesi ve üs bölgesi çalışmalarını da havadan izledi."

İçişleri Bakanı haberi özellikle veriliyor. Terörle nasıl mücadele edildiği gösterilmek isteniyor.

Önceki akşam şehit haberleri peş peşe gelirken, birçok kanalda birinci haber verilirken, o akşam, Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için propaganda faaliyetindeydi. Aynı şirketin iki kanalına çıktı. Ismarlama program. Gazetecinin eline sorular tutuşturuluyor, görünmez cama cevaplar yerleştiriliyor. İşte size program. "Canlı" denmesine de gerek yok. Müsait zamanlarında programı yaparlar, ekranlara yüklerler. Akşamın geç vaktinde yorgunluğa ne gerek var!

Meselâ; ben, sen, o... R. T. Erdoğan'ın karşısına geçip istediğimiz soruları sorabiliyor muyuz?

Demokratik rejimin bir ölçüsü, hangi gazeteci, hangi vatandaş olursa olsun, ülkeyi yönetenlere istedikleri soruları sorabilmeleridir.

Uzatmak istemiyorum. Burada bir sözüm muhalefete... Basın yayın organlarında "Milliyetçi oylar neden arttı?" sorusunun cevabı aranıyor. Cevabı uzun. Sonraya bırakacağım.

İktidara talip olanlar mutlaka birliğimizi, dirliğimizi düşünmeliler; PKK'ya ve siyasî uzantılarına tavizi kesinlikle akıllarından geçirmemeliler.