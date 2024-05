Konyaspor Galatasaray maçında olacakları açıkladı

Taraftarlar için “Konya” demek, “Konyaspor” demektir… Konyaspor sevdasıyla yola çıkan, Konyaspor sevdasıyla cezaevine giren, Konyaspor’un efsane tribün liderlerinden birisi olan İsmail Altınışık, Kayseri deplasmanına giderken, “ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Eğer Konyaspor tarih olursa, bunun tek sorumlusu Fatih Özgökçen’dir, Konyaspor tarih yazarsa da, bu başarının en büyük mimarı Ömer korkmaz ve arkadaşlarıdır” diye bir cümle kurmuş…

Haklı mı?

Bağdat’tan Basra’ya kadar… Konyaspor, Kayseri’de tarih de yazmadı, tarih de olmadı…

Konyaspor’un, durumu hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray maçından sonra netlik kazanacak…

Tarih mi yazacak, tarih mi olacak, hep birlikte göreceğiz.

*

Ligde kalma mücadelesi son haftaya taşındı…

İstanbulspor’dan sonra Karagümrükspor ve Pendikspor lige veda eden takımlar oldular…

Pendikspor’un matematiksel olarak lige tutunma umudu olsa da, İstanbul temsilcisinin ligde kalması için 26 gol averajını kapatması gerekecek, o da mümkün değil…

Üç İstanbul takımının yanına Anadolu’dan da bir takım eklenecek…

Okey masasında nasıl dördüncü aranırsa, 3 İstanbul takımı da yanlarına dördüncü takımı arıyorlar…

3’lü hatta 4’lü averaj hesapları bile yapılmaya başlanırken atılacak her gol ligin kaderini doğrudan etkileyecek.

*

Son haftaya girilirken 2’li, 3’lü hatta 4’lü averaj hesapları bile yapılmaya başlandı…

Konyaspor, Kayseri deplasmanından getirdiği 1 puanla 41’e ulaştı ve ligde kalma umudunu Galatasaray maçına bıraktı…

Tabii ki, diğer düşme adaylarının maçlarından çıkacak sonuçlara da…

Yeşil-beyazlıların ligde kalması için son hafta sahasında oynayacağı Galatasaray maçı tarihi bir maç olacak…

Başlıkta da ifade ettiğim gibi, Konyaspor ya tarih yazacak, ya da tarih olacak…

İkisinden biri.

*

Konya’da şimdi herkesin elinde defter kalem, önlerinde de puan cetveli, hesap-kitap yapıyor…

Konyaspor, ikili averajlarda Gaziantepspor ve Ankaragücü’nden daha iyi durumda…

Hatayspor ile ikili averajda eşit, ancak genel averajda Hatayspor, Konyaspor’dan daha iyi durumda…

Konyaspor eksi 11, Hatayspor ise eksi 9…

Hatayspor puanı 41 yapar, Konyaspor da 41 puanda kalırsa, lige veda eden takım Konyaspor olur...

Yeşil-beyazlılar, ikili averajlarda hem Ankaragücü’ne hem de Gaziantep FK’ya üstün durumdalar…

Düşecek 4. takımı averaj mı belirleyecek?

Ben buna çok ihtimal vermiyorum…

Hatayspor, Rizespor’u misafir edecek…

Rizespor’un başında Hatay’ın kendi evladı İlhan Palut var…

Duygusallık olur mu?

Bilemem, ama bu maç kesinlikle berabere tamamlanmaz gibi görünüyor…

Ankaragücü ise Trabzon’a gidiyor ve Trabzonluların hiç hazzetmedikleri Emre Belözoğlu, Ankara temsilcisinin başında…

Şunu da ıskalamamak lazım; Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun birbirlerine olan yakınlıkları…

Karadeniz ekibi hafta içinde Beşiktaş ile kupa finalinde karşı karşıya gelecek ve Ankaragücü maçına yorgun çıkacak…

Dolayısıyla bu maçın sonucunu da kestirmek mümkün değil…

Gaziantep takımı, Konyaspor, Hatayspor ve Ankaragücü’ne oranla daha rahat ve ligde hiçbir beklentisi kalmayan Pendikspor’a misafir olacak…

Konyaspor’a gelince; Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmesi ve şampiyonluğun son haftaya kalması kafaları karıştırdı…

Bir tarafta şampiyonluğu son haftada kaybetmek istemeyen Galatasaray, diğer tarafta ise lige tutunmak için, küreklere var gücüyle asılan Konyaspor…

İkisi de can derdinde…

İkisini de yarayan sonuç beraberlik…

Ama, ikisi de riske girmemek için maçı kazanmak isteyecekler…

Fenerbahçe’nin gözü her ne kadar İstanbulspor maçında olsa da, sarı-lacivertli takımın kulağı Konya’dan gelecek güzel haberlerde olacak…

Kısacası; dananın kuyruğu bu hafta kopacak…

Bekleyip göreceğiz, kim sevinecek, kim üzülecek.