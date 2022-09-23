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2021'de 100 liraya dolan sepet 2022'de 280 liraya doluyor. Hani uçacaktık alınan yanlış kararlar vatandaşın cebini yakıyor

Türkiye’de artan enflasyon vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun açıkladığı verilere göre 2021'de 100 liraya dolan market sepeti aynı ürünler ile 2022'de artık 279 lira 30 kuruşa doluyor.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 15:45
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Hani uçacaktık alınan yanlış kararlar vatandaşın cebini yakıyor. 2021'de 100 liraya dolan sepet 2022'de 280 liraya doluyor

2021'de 100 liraya dolan sepet 2022'de 280 liraya doluyor. Hani uçacaktık alınan yanlış kararlar vatandaşın cebini yakıyor
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Birleşik Kamu İşletmeleri Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMUAR tarafından hazırlanan Eylül 2022 Halk Enflasyon Anketi verilerini yayınladı. Genel halk tarafından en çok tüketilen 64 temel gıdadan oluşan sepetin esas alınarak hazırladığı araştırma da dikkat çeken veriler ortaya koyuldu.

Yeniçağ Gazetesi'nin manşetinde yer alan habere göre, Birleşik Kamu İşletmeleri Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMUAR tarafından hazırlanan Eylül 2022 Halk Enflasyon Anketi verilerini yayınladı. Genel halk tarafından en çok tüketilen 64 temel gıdadan oluşan sepetin esas alınarak hazırladığı araştırma da dikkat çeken veriler ortaya koyuldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Eylül 2022 için yayımladığı Halkın Enflasyon Anketi raporu Ocak-Eylül döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur ve makarna fiyatlarının %97,9 arttığını gözler önüne serdi.

Ayrıca Et ve balık fiyatları yüzde 56,7 oranında; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 64,8, yağ fiyatları yüzde 34,6, meyve fiyatları yüzde 200,2, sebze fiyatları yüzde 197, bakliyat fiyatları yüzde 57,4 ve diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 99,1 oranında arttı.

Vatandaşlar, Eylül 2021’de 100 liraya dolan bir sepet için bu yılın aynı ayında 279,3 lira ödemek zorunda kaldı.

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