Haniye suikastı ve sonrası…

7 Ekim 2023; Hamas, İsrail geneline geniş çaplı saldırı başlattı.

İsrail bu saldırılar gerekçesi ile Gazze’de soykırım başlattı ve çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden insanlık dışı saldırılar sonucu yaklaşık 40 bin Müslüman Filistinliyi katletti.

10 Nisan 2024; Hamas'ın lideri İsmail Haniye’nin üç oğlu ve dört torunu İsrail tarafından Gazze'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

17 Nisan 2024; Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

“Millî Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayı Millîye ne ise Hamas da işte aynen odur.

Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Böyle bir dönemde hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz.

Ne suikast girişimlerine ne darbe girişimlerinize ne ekonomik saldırılarınıza boyun eğeceğiz.”

20 Nisan 2024; Erdoğan, Hamas lideri Haniye ile İstanbul'da görüştü.

Şu önemli ziyaretleri ve görüşleri de anımsatayım.

9 Ocak 2008; Hamas’ın lideri Halid Meşal Ankara'yı ziyaret etti.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ra'anan Gissin dedi ki;

“Biz Öcalan'la görüşseydik, Türkiye ne hissederdi?”

16 Mart 2012; Erdoğan, Hamas Lideri Halid Meşal ile görüştü.

13 Temmuz 2014; Halid Meşal’ın gizli olarak Türkiye'ye geldiğini İsrail'in Kanal 2 televizyonu açıkladı.

Mayıs 2018; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tweet mesajı şöyle:

-“Netanyahu'ya hatırlatma: Hamas bir terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir. Filistin vatanını işgalci bir güce karşı savunan bir direniş hareketidir. Dünya, zalimlere karşı Filistin halkının yanındadır.”

26 Temmuz 2023; Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Değerli okurlarım;

Temmuz 2024; Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki;

-“Nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok”

İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise alçakça şu yanıtı verdi:

-"Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın."

Küstah Katz’a, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milletinin kurtuluş ve kuruluş efsanesini hatırlatayım.

Haniye’nin İsrail tarafından öldürülmesi Erdoğan’ın şu cümlesinin önemini ortaya koyuyor.

-“Ne suikast girişimlerine ne darbe girişimlerinize ne ekonomik saldırılarınıza boyun eğeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı.

Bilin ki; Yedi düvelin işgaline boyun eğmeyen Büyük Türk milleti tek yürek olur ve dünyayı başınıza yıkar.