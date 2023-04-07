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Hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı

Tekirdağ’da 10 yıl ağır hapis cezası bulunan FETÖ firarisi bir kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 17:18
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Hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı

Hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı
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İHA
Edinilen bilgiye göre, Muratlı’nın Aşağısevindikli Mahallesi’nde operasyon yapan jandarma ekipleri, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü Üyeliği’nden kesinleşmiş yaklaşık 10 yıl ağır hapis cezası bulunan firari Ö.K.’yi kıskıvrak yakaladı. Muratlı Jandarma Karakolu’ndaki işlemleri tamamlanan Ö.K., ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muratlı Adliyesi’ne sevk edildi.


‘Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma’ ve ‘Kamuyu Dolandırıcılık’ suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Ö.K., hakkında alınan ceza kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Öte yandan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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