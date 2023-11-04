Harry Kane ilk derbisinde şov yaptı. Bayern Münih Dortmund'a fark attı

Almanya Bundesliga'nın 10. haftası dev maça sahne oldu.

Borussia Dortmund, evinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'i konuk etti.

'Der Klassiker'e müthiş bir başlangıç yaptı Bayern Münih.

Bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı şüphesiz.

4. dakikada Upamecano ve 9. dakikada Harry Kane'nin golleri, Dortmund taraftarına şoku yaşattı.

Münih, 9 dakikada bulduğu 2 golle çok rahat bir başlangıca imza attı.

REAKSİYON VEREMEDİLER

2-0'a karşı reaksiyon veremeyen Dortmund, ilk yarıda Münih kalesine isabetli şut çekemedi.

Bayern Münih ise 2 isabetli şutunda golleri buldu.

İlk yarı 2-0 biterken, Bayern Münih yüzde 58'e yüzde 42'lik topla oynama üstünlüğü yakaladı.

İkinci yarıda Dortmund'da oyundan Wolf çıkarken, Süle girdi.

İyi oyununu sürdüren Münih, Musiala ile golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

Golü bulmak için baskısını arttıran Dortmund, Reus ile gole yaklaştı.

Ceza sahası içinde topa çok sert vuran Reus'un şutunu Neuer çıkardı.

Uzun süredir oynamayan ve bu sezon 3. maçına çıkan Neuer için kritik bir kurtarıştı bu.

BAYERN'İN ŞAKASI YOK!

Bayern Münih, derbide üçüncü golü Harry Kane ile buldu. İngiliz golcü, ilk 'Der Klassiker'inde iki gol attı.

HARRY KANE'DEN HATTRICK!

Bayern Münih Dortmund'u dörtlerken, Harry Kane hattrick yaptı. 90'da gelen gol, farkı 4'e çıkardı.

DEV DERBİNİN GALİBİ BAYERN MÜNİH

Der Klassiker'in galibi 4-0'lık sonuçla Bayern Münih oldu.

Galatasaray'ın rakibi Münih ekibi, bu sonuçla 26 yaptı ve 2. sırada kaldı.

Dortmund ise 21 puanla 4. sırada yer aldı.