Harun Tan gizemli kız arkadaşıyla sahil turunda görüntülendi

Ebru Şallı ile bir dönem evlilik yaşayan iş insanı ve yoga eğitmeni Harun Tan, gizemli bir kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi.

Harun Tan gizemli kız arkadaşıyla sahil turunda görüntülendi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İlk evliliğini 1999 yılında Zeynep Ceylan Kankat ile yapan iş insanı Harun Tan, 2002 yılında ise Ebru Şallı ile nikah masasına oturmuştu. Ebru Şallı ile 11 yıllık evliliğini 2013'te sonlandıran ünlü isim, 2020 yılında hayatının en büyük acılarından birini yaşamıştı.

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Harun Tan'ın Ebru Şallı ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars Tan, Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle yaşamını yitirmişti.

SAHİLDE BİSİKLET TURUNA ÇIKTILAR

Oğlunun vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Tan, önceki gün gizemli kız arkadaşıyla birlikte kameralara takıldı. Spora olan düşkünlüğü ve bisiklet sevdasıyla bilinen Harun Tan, Rumelihisarı-Bebek arası pedal çevirdi.

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PEŞ PEŞE GİTTİLER

Üç çocuk babası Tan, görüntülendiğini fark edince rahat tavırlar sergilese de, gizemli kız arkadaşı yüzünü gizlemeye çalıştı. Görüntü vermekten kurtulamayacağını fark eden gizemli güzel, yüzünü gizlemeye çalışarak Tan’ın arkasından pedal çevirmeye devam etti.

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