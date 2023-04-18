Ebru Şallı boşanma iddialarına cevap verdi. "Lütfen beni de anlayın"

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019'da Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Ünlü çift ile ilgili geçtiğimiz ekim ayında şoke eden bir haber gündem olmuştu.

Akkuş'un, eşi Şallı'yı seyir halindeki araç içinde darp ettiği öne sürülmüştü. İkili, çok konuşulan iddiayı reddetmişti.

Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatıp beraberliklerine bir şans daha veren Ebru şallı ve Uğur Akkuş'un, bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldiği belirtildi.

Ayrılık iddiası sonrası gözlerin çevrildiği eski mankenden çarpıcı bir açıklama geldi. Henüz boşanma davası açmadığını vurgulayan Ebru Şallı, evliliğinin bitme noktasına geldiği dedikodusunu ise kabul etti:

"Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun."

"DEVAM EDİYORUZ"

Ebru Şallı, önceki gün Bebek'teydi. Geçtiğimiz haftalarda Uğur Akkuş ile ayrılacağına dair haberler çıkan ünlü isim, "Şu anda bir şey yok. Devam ediyoruz. Ben sürekli böyle anılmak istemiyorum. Lütfen beni de anlayın. Bir durum olursa bilginiz olacaktır" şeklinde konuştu.