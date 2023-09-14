Hasan Can Kaya boşanma nedenini anlatan öğretmene ''helal olsun'' diyerek sarıldı

Editör: Osmancan ERok

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla ekrana gelen "Konuşanlar" yeni sezonuyla izleyicilerle buluştu. Exxen'de yayınlanan programda okul öncesi öğretmeni olduğunu söyleyen Esra öğretmenin boşanma hikayesi, hem programa hem de sosyal medyaya damga vurdu.

"TELEVİZYONU KAPATTI, ÜYELİĞİ SİLDİ"

Programda boşanma nedenini açıklayan Esra öğretmen "Evde iki yabancı gibi yaşamaya başlamıştık, ben de bana iyi gelen ne varsa onu yapıyordum, senin bir bölümün vardı bir gece onu izlerken çok eğlendim. Gülmek için evde seni izliyordum. O da bundan rahatsız olmuş herhalde ertesi gün izleyecektim üyeliği silmiş. Sinirlendim yenisini yaptım, senin sesi duyduğu anda gelip televizyonu kapattı, yasak, eğlenmeyeceksin dedi." ifadelerini kullandı.

"BOŞANDIĞIM GÜN HASAN CAN'A BİLET ALDIM"

Ayrılık nedenlerinden birinin Kaya'nın programı olduğunu belirten genç öğretmen "Ben de o gün boşanmaya karar verdim. Hatta boşanacağım gün de bilet alıp Hasan Can'a gideceğim diyerek yemin ettim" dedi.

KOŞARAK SARILDI

Esra öğretmeni dikkatle dinleyen Hasan Can Kaya "Helal olsun valla çok mutlu oldum" diyerek ve genç öğretmene sarıldı. Esra öğretmenin açıklaması sosyal medyada büyük tartışma yarattı.