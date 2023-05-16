Hasan Can Kaya’nın programına futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyen kadın damga vurdu

Konuşanlar programına katılan bir izleyici, futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince ortalık karıştı.

Hasan Can Kaya’nın programına futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyen kadın damga vurdu

Editör: Bengü Zorlu

Komedyen Hasan Can Kaya'nın dijital bir platformda yayınlanan Konuşanlar'a katılanlar anlattıklarıyla sık sık haber değeri taşıyor. Son yayınlanan bölümde ise genç bir kadının sevgilisinin futbolcu olduğunu söylemesi salonda büyük yankı yarattı.

"Erkekleri akıllı bulmuyorum" diyen genç kadına Hasan Can Kaya "En son ilişkin kaç ay sürdü?" yanıtını verdi. Bu soruya izleyici, "3 ay falan sürdü, tek başına tatile gitmesini istemiyordum, o yüzden bitti" deyince, ünlü komedyen genç kadının sevgilisinin mesleğini sordu.

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"TANINMIŞ BİR KİŞİ..."

Erkek arkadaşının mesleği sorulunca genç kadının arkadaşı kaş göz hareketleriyle söylememesi için uyardı.

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Hasan Can Kaya konuğun arkadaşına "Sen niye söyletmiyorsun ya?" diyerek sitem etti ve "Tanınmış bir kişi mi? Futbolcu mu?" dedi.

Rabia isimli konuktan "Evet" yanıtı gelince Hasan Can Kaya "Ben tanıyorumdur belki, dur kulağıma söyle" dedi.

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HASAN CAN KAYA İSMİNİ ÇOK MERAK ETTİ

Hasan Can Kaya, kadının yanına gidip kulağına eğildi ama yine de yanıt alamadı. Bu anlarda ise "Arda Turan’la mı evlisin ya" diyerek espri yaptı. Konuk ise "Hayır, doğru değil" dedi.

Genç kadın isim vermese de "Çok komik çocuktu; hatta futbolcu olduğunu duyunca arkadaşlarıma söylemeye utandım" dedi. Ancak Rabia isimli genç kadın, tüm ısrarlara rağmen bu ismin kim olduğunu söylemedi.

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