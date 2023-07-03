Üniversite öğrencilerinin yaptıkları Hasan Can Kaya'yı şoke etti

İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki bir araştırmaya konu olan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, şaşkınlığını gizleyemedi.

Üniversite öğrencilerinin yaptıkları Hasan Can Kaya'yı şoke etti

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki bir araştırmaya konu oldu. İletişimci ve Akademisyen Berna Sağlam Naipoğlu’nun İletişim Stratejileri dersi öğrencileri, 78 üniversitenin öğrencilerinin katıldığı bir araştırma sonucunda Hasan Can Kaya markasını incelerken geliştirdikleri farklı proje ve stratejileri de sundular.

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Hasan Can Kaya, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü öğrencileri ile The Ritz-Carlton, Istanbul’da bir araya geldi. Hasan Can Kaya, ‘Konuşanlar’ programında giydiği kombin ile kendisini karşılayan öğrencilere şaşkınlığını ve mutluluğunu dile getirdi. İletişim Stratejileri dersi kapsamında Öğretim Görevlisi Berna Sağlam Naipoğlu’nun öğrencilerinin kendisi hakkında hazırladığı kapsamlı araştırmayı ilgiyle dinleyen Hasan Can Kaya, sonuçlar karşısında yaptığı esprilerle öğrencileri kahkahaya boğdu.

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Yurt içi ve yurt dışındaki 78 üniversitede öğrenim gören bine yakın öğrencinin katılımının sağlandığı ankette pek çok çeşitli görüş ve değerlendirmelere yer verildi. Hasan Can Kaya’nın hayatı, sanatı, yaptığı çalışmalar, sosyal medya yönetimi ve günlük iletişimdeki yaklaşımlarının incelendiği araştırmada sokak röportajlarından oluşan eğlenceli bir video çalışmasına da yer verildi.

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Öğrenciler, Hasan Can Kaya’nın farklı konularda sürdürdüğü yardım çalışmalarından da ilham alarak yaratıcı ve sosyal proje önerilerinde bulundular. Öğrencilerin dinamik ve özgün fikirlerinden etkilenen Hasan Can Kaya, “Aylar süren bu kapsamlı çalışma ve gösterdiğiniz tüm emekler için çok teşekkür ederim. Birçok genç zihnin görüşlerini farklı perspektiflerden görebilmek benim için çok değerliydi” diyerek sunum sonrasında değerlendireceği noktalar olduğunu belirtti.

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