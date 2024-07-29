Haşemalı diye havuza almadılar. Savcılıktan gözaltı kararı

Haşemalı kadın havuzdan çıkartılmak istendiği anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı site yöneticisi ve çalışanının gözaltına alınmasına karar verdi.

Olay, Akçakoca Akevler Plajı yakınlarındaki bir yazlık sitede gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre bölgede mülkü bulunan M.A. sitenin ortak kullanımında bulunan havuza haşema ile girmek istedi. Site çalışanı ve site yöneticisi ise M.A.'ya haşema ile havuza giremeyeceğini söyledi. M.A. ise, sitede mülkü bulunduğunu ve havuzdan yararlanma hakkı olduğunu söyleyerek havuzdan çıkmayacağını söyledi ve o anları kameraya alarak sosyal medyada yayınladı.



"EŞİME YAPILAN AYRIMCILIKTIR"

Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından M.A.'nın eşi Muhammet Algün, bir açıklama yaparak Akçakoca'da bir sitede satıl aldıkları yazlıklarında olayın yaşandığını, yazlığı ise havuzlu olduğu için aldıklarını söyledi.

Eşi ve çocuklarının havuza girdiği sırada bu olayın yaşandığnı aktan Algün, "Havuza girdiklerinden 2. dakika sonra site çalışanı ve site yönetici müdahale etmek istemiş. Ben yokken eşimi iki çocuğunun yanında zorla havuzdan çıkartmaya çalışmaları kabul edilir bir şey değil. Haşema ile havuza girmek yasak deyip havuzu boşaltmaya çalışıyorlar. Kesinlikle büyük bir ayrımcılıktır bu". diye konuştu.

Diğer yandan sitede havuz kenarlarına haşema ile havuza girmenin yasak olduğu şeklinde yazılar yerleştirildi.