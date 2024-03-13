Haşere kabusuna son. Öldüren ve kaçıran ot ortaya çıktı

Cemile Balcı
Haşere kabusuna son. Öldüren ve kaçıran ot ortaya çıktı
Çok acı olduğu için haşereleri öldürmede ve kaçırmada etkili olan kuvasya ağacı ortaya çıktı.

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler günümüzde pek çok insanın ilgisini çekiyor.

Ancak, bu tür doğal tedavilere başvurmadan önce doktor tavsiyesi almak her zaman hayati önem taşır.

Özellikle acı tadıyla bilinen ve böcekleri uzaklaştırmada etkili olan kuvasya ağacı bu ürünler arasında yer alıyor.

Peki, kuvasya ağacı tam olarak nedir?

Sedefotugiller familyasına ait olan bu ağaç, 2-3 metre yüksekliğinde ve ince kabuklarının üzerinde sarı lekeler bulunan küçük bir bitkidir.

Kırmızı çiçeklere sahip olan kuvasya ağacı, sıcak iklimlerde yetişir. Bu bölgelerde, acıağaç kabuklarından yapılan kaplardan içilen suyun insanlara güç vereceğine inanılır.

Tıbbi kullanımında ise ağacın kökü, kabuğu ve odunu değerlendirilir. “Quassine” adlı etkili bir madde içerir ve oldukça acı bir tada sahiptir.

Kuvasya ağacının faydaları nelerdir?

Sindirim sorunlarını giderir ve iştahı artırır.

Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur ve safra kesesi ağrılarını hafifletir.

Acı tadı sayesinde böcek öldürmede ve kovmada oldukça etkilidir.

Kuvasya ağacı nasıl kullanılır?

5 gram ağaç kabuğu bir litre suya eklenerek demlenir veya kaynatılır ve bu şekilde tüketilir.

Uyarılar:

Yaşa ve kişisel sağlık durumuna göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

Aşırı tüketildiğinde baş dönmesi, kusma ve mide bulantısına neden olabilir.

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