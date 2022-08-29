Hastanede skandal iddia: Tüm personel haberi bile olmadan BBP üyesi yapıldı

Milli Gazete’de yer alan habere göre Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde skandal bir olaya imza atıldı.

Hastanede çalışan tüm personelin haberi dahi olmadan Büyük Birlik Partisine üye yapıldığı iddia edildi

Konu ile ilgili gündeme gelen iddialar ile ilgili ne hastane yönetimi ne de Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı.

AKP ÜYESİ YAPILDIĞINI ÜYE OLMAK İSTEDİĞİ PARTİYE GİDİNCE ÖĞRENMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen bir başka olayda ise Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan 41 yıllık öğretmen Ömer Arslan üye olmak istediği partinin genel merkezinde görüştüğü yetkiliden şu sözleri duydu: "Sen başka partiye üyesin. Bu partiden istifa etmelisin."

Arslan bu sözlerin ardından 2012 yılında AK Parti'ye üye yapıldığını öğrendi. O dönem devlet memuru olan Arslan, "Üye yapıldığım dönemde hakkımda bir şikayet olsaydı görevden uzaklaştırılırdım. Böylece tüm emeklerim boşa giderdi. Ayrıca o dönem bir okulda müdürlük yapıyordum. Fakat oradaki AK Partili idareciler arkamdan iş çevirerek idareciliğimi elimden aldılar. Yetmezmiş gibi beni AK Parti'ye üye yapmışlar" ifadelerini kullanmıştı.