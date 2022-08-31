Özel hastanelerde zammın da zammını yaptılar. Vatandaş yine mağdur yine soyuluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sözleşme ve protokol yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için güncellenen yeni fiyat tarifesinde, ameliyat ve özellikli işlemlerde yaklaşık yüzde 40 artış yaptı.

KRT’de yer alan bilgilere göre, özellikle safra kesesi, prostat gibi sık yapılan ameliyatlar ile girişimsel işlemlere zam yapılması dikkat çekti. Sağlıkçılar, hastaların birçok branşta randevu alamadıkları için kamu sağlık hizmetine ulaşamadığını, özele yönlenmek zorunda kaldıklarını belirterek "Vatandaş bu durumda özel sağlık kuruluşlarına yüzde 40 daha fazla ilave ücret ödemek zorunda kalacak. Asıl asıl kazananın hem doğrudan SGK’den kaynak aktarımı hem de ‘sağlanan hasta-müşteri ’den alacakları ilave ücret bedelinin artması ile özel hastaneler olacağı aşikardır" dedi.

CHP’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Daha önce özel ve vakıf üniversitesi hastanelerinin kanser hastalarından hukuka aykırı şekilde para almasını gündeme getiren CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi avukat Bülent Maraklı bu sefer de zamlara tepki gösterdi.

Maraklı'nın, özel hastanelerin ve vakıf üniversitesi hastanelerinin kanser hastalığı tedavisinden ilave ücret alamayacağını ve alınmasının hukuka aykırı olduğunu söylediği açıklaması şöyleydi:

"YÜZ 200 İLAVE ÜCRET FARKINA YÜZDE 40 ZAM"

Maraklı Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

Güzel ülkemin güzel insanları.. Özel ve Vakıf Üniversitesi hastanelerinin % 200 ilave ücret farkına % 40 zam geldi.. Yani 100 lira yerine artık 140 lira ödeyeceksiniz…Şaşırdık mı? Bu düzen önce hasta eder sonra da soyar…Tek çare düzenin değişmesi…

SGK İLE ÖZEL HASTANELER ARASINDA KRİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurumla anlaşmalı özel hastanelere kısmi branşlarda değil bütün branşlarda hasta kabul etme zorunluluğu getirme kararı aldı.

ÖZEL HASTANELER SGK SİSTEMİNDEN ÇIKTI

Bu karar nedeniyle birçok hastane “SGK ile anlaşmalı hastaneler” kapsamından çıktı. Temmuz ayında ise Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle birlikte özel hastanelerin sağlık hizmet bedellerine yüzde 40 zam yapıldı. Bu süreçte hastalar ciddi oranda mağdur olurken devlet hastanelerinde randevu bulamayan hastalar, rutin bir kan testine bile fahiş rakamlar ödemek zorunda kalıyor.