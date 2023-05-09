Hastanede tedavi gören kadını silahla vurup intihar etti

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde hastane bahçesinde meydana gelen olayda, silahlı bir kişi hastane bahçesinde bulunan bir kadına silahla ateş ettikten sonra intihar etti. Kadın ağır yaralanırken E.D. hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi gören kadını silahla vurup intihar etti

DHA’nın haberine göre, olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 4 haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenilen D.S. hastane bahçesinde dolaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle E.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. D.S. kanlar içinde yere yığılırken, E.D. hastane polisi ve güvenliklerin kendisine doğru geldiğini görünce silahı başına dayayarak intihar etti. Ağır yaralanan D.S. yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken E.D.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, saldırının ardından hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayı duyan D.S.'nin yakınları hastaneye akın etti.

"BİRDEN BİRE SİLAH PATLADI 3 EL"

Olayı gören Azad Arslan, "Birden bire silah patladı 3 el. Sonra bir birlerine girdiler. Bir baktık ki, adam karısını mı ne vurmuş. Sonra adam kendi kafasına sıktı burada. Akşam saat 18.00 sıralarında oldu olay" dedi.

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