Hastanede yangın tatbikatı! Film izler gibi izlediler…

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen yangın tatbikatında personel ve hasta yakınları, senaryo gereği vatandaşların kurtarılma anını adeta film izler gibi izlediler.

Hastanede yangın tatbikatı! Film izler gibi izlediler…

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryoya göre meydana gelen deprem ve yangın sonrası ekipler harekete geçti.

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Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerince mobil sahra hastanesi, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) ünitesi ve triaj alanları oluşturularak, vakalara müdahale sağlandı. Tatbikata AFAD arama kurtarma teknikeri ve KBRN uzmanı, UMKE personeli, itfaiye erleri, Acil Sağlık ambulans personeli ile hastane personeli katıldı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği yaralılar, ekipler tarafından hastaneden tahliye edildi. İtfaiyeye ait merdivenli araç ile hastanede mahsur kalanlar da kurtarıldı. AFAD ekipleri, kurdukları düzenek ile sedyede yaralıları binadan tahliye etti. Tatbikat sırasında hastane personeli ile hasta yakınları, tatbikatı cep telefonu ile kayda alarak, adeta film izler gibi izledi.

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Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatın ardından açıklamada bulunan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, “Bugün hastanemizde hastane afet ve acil kapsamında deprem, yangın konulu durum saha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yapılan tatbikatta bloklar arası yatay ve dikey tahliyeler yapılarak, 20 hasta, 20 hasta yakını ve 10 hastane çalışanımız, kısa sürede başarılı bir şekilde tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Senaryo gereği 32 kişi ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiş ve sahra hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 14 hasta protokol kapsamındaki çevre hastanelere, kalan 4 hastamız ise 112 ekipleriyle il dışı hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir” dedi.

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Ergül, “Bu tatbikatta emeği geçen olay yönetim merkezi ekibine, görev almış hastane personelimize ve dış paydaşlarımız UMKE, AFAD, itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve ayrıca değerli Kastamonu halkımıza çok teşekkür ederim. Yaptığımız tatbikatın gerçekleşmemesini temenni eder, katılımlarınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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