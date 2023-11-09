İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi

İstanbul’un göbeği Beyoğlu’nda parkta alkollü iki şahıs ağaçların arkasında saklanarak birbirine kurşun yağdırdı. Bankta oturan bir kişinin istifini bozmadan çatışmadığı izlediği o anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.

KAYNAK: İHA
İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü iki şahıs parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahısta birbirine silah çekti. Ağaçların arkasında saklanan şahıslar, birbirlerine ateş açarak bir süre çatıştı.

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AĞAÇLARI SİPER YAPAP ÇATIŞTILAR

Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Görenlerin şaşkına döndüğü çatışma sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada herhangi bir yaralının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, yeşillik alanda 4 adet boş kovan gördü.

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BANKTA İSTİFİNİ BOZMADAN ÇATIŞMAYI İZLEDİ

Öte yandan çatışma sırasında bankta oturan bir kişinin istifini bozmadan çatışmadığı izlemesi görenleri hayrete düşürdü.

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POLİS İKİSİNİ DE YAKALADI

İzleri takip eden Beyoğlu polisi, sahildeki teknede şüpheli hareketler sergileyen Zafer Ş.’nin (35) kaçmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine yakalanan şahsın üst araması yapılırken, 10 metre ilerisinde ise Zafer Ö.’nün (34) şüpheli hareketler yaptığı fark edildi.

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SİLAHLAR TEKNEDE ÇARŞAFA SARILI HALDE BULUNDU

Tekne sahibinin izniyle yapılan aramada ise çarşafa sarılmış 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Aramaların ardından 2 şahıs ve 2 silah muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.

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