Hastanelerde randevu bulunamıyor. Doktorlara “Giderlerse gitsinler” denilmesinin çilesini vatandaş çekiyor

BirGün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre; Kamu hastanelerinde randevu almak giderek zorlaşıyor. Yan dallarda hekim sayısının azalması ve hasta sayısının artması, bazı branşlarda randevu bulunmasını imkânsız kılıyor. Yurttaşlar, telefon ya da internet üzerinden randevu almaya çalışırken saatlerce bekliyor. Romatoloji, endokrinoloji gibi bölümlerde randevular saniyeler içinde tükeniyor.

Sağlıkta Dönüşüm programının olumsuz sonuçları, kamu hastanelerindeki randevu sorununu daha da büyüttü.

Ağız ve çene cerrahisi, endodonti, periodontoloji, romatoloji, algoloji, çocuk gastroenterolojisi, endokrinoloji, çocuk endokrinolojisi gibi yan ve özel dallardan randevu almak mümkün olmuyor.

Hastalar, yan dallara sevk edildiklerinde, o birimlerden randevu almak için günlerce hatta aylarca uğraşıyor.

Randevu sorununu gündeme getirdiği için kınama cezası alan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Denetleme Kurul üyesi Abuzer Aslan, randevu sorununun her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade etti.

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çalışan Aslan, "Yan dal ve özellikli birimlere randevu bulmak çok zor. Çocuk endokrinoloji, romatoloji, endokrinoloji, çocuk kardiyoloji, diş eti uzmanı, ağız ve çene cerrahisi, kanal tedavisi gibi bölümlere randevu almak için binlerce insan aynı anda sisteme giriyor. Sistem kilitleniyor. Randevular saniyeler içinde doluyor. Hastalar aylarca önce branş randevusu alıyor. Sonra yan dallara sevk ediliyor. Bu kez de o birimlerden randevu almaya çalışıyor. Bu süreç hastaları çok yoruyor" dedi.

Aslan, şunları söyledi:

“Hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri, hekimleri de 'giderlerse gitsinler' diyen bir iktidarın sağlık sistemi çöktü. Bir hasta, hekime randevu aldığında onlarca randevu almak zorunda kalıyor, oradan oraya koşturuyor. Çünkü koruyucu sağlık hizmeti yok edildi. Sevk sistemi işlemiyor. Şu an tüm sağlık emekçileri ücretli köle olarak çalışıyor. Artık hastanelerde kuyruklar evlere taşındı. Bilgisayar başında ve telefon ucunda yüzbinlerce insan randevu alamıyor. Yan dal uzmanlıklarına randevu almak ise hayal oldu.”

Yurttaşlar, telefon başında saatlerce randevu alabilmek için bekliyor.

GÜNDE 100'DEN FAZLA HASTA

Okmeydanı Ağız ve Diş Hastanesi'nin yoğunluğu da randevu sorununu artırıyor. Aslan, "Örneğin ağız ve çene cerrahisine randevu almak çok zor. Periodontoloji de aynı şekilde. Çünkü ağız çene cerrahisine sevk edilmiş çok sayıda hasta var. Ağzı şişmiş, dişi çekilmesi gereken hasta ağız ve çene cerrahisinden randevu almakta çok zorlanıyor. Hekimler de çok yoğun. Burada bir acil nöbet kliniğinde 100'ün üzerinde hasta bakılıyor. Bu hekim arkadaşlarımız bu sürede işlem yapamaz" diye konuştu.