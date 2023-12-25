Özel hastane SGK’yı kadının ölümü pahasına dolandırdı. Gerçek hasta ölünce ortaya çıktı. Vicdanınız kurusun! Her şeyi para için yaptılar

Adana'da idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 28 gün özel hastanede yatan Şadiye Taşdan, taburcu olduktan sonra enfeksiyon kaparak öldü.

Kızı Mine Taşdan, annesinin 2'nci derece yoğun bakım hastası iken 3'üncü derece entübe edilmiş gibi gösterilerek devletten fazla para alındığını öğrendi.

SGK, hastaneden 25 bin 496 lira 50 kuruşluk fazla ödemeyi geri aldı.

Mine Taşdan, hastanenin hem annesini hem de devleti mağdur ettiğini söyledi. Savcılık ise bu konuda soruşturma açmadı.

Şadiye Taşdan'ın ikinci derece yoğun bakım hastası olmasına rağmen üçüncü derece entübe edilmiş olarak gösterilip, fazla fatura kesildiğinin ortaya çıkarıldığı tepki çekti.

SGK, faiziyle 25 bin 496 lira 50 kuruşluk fazla ödemeyi hastaneden tahsil ettiği bildirildi.

Mine Taşdan, annesi üzerinden hastanenin usülsüzlük yaptığını belirtti.

Mine Taşdan, “SGK'ya ihbarda bulunduğumda devlete yersiz fatura kestiği için aldıkları para devlete iade edildi Bu hastane, devleti dolandırıp, zarara uğrattı” sözlerini kullandı.

Mine Taşdan, annesi öldükten sonra epikriz raporlarını aldığını belirtti.

“Dosyaları aldıktan sonra doktorun bize verdiği bilgiler ile e-devlet üzerindeki bilgiler tutmuyordu. Annemin hastanede yattığı dönemlerde pandemi olduğu için görüş yapılması yasaktı. Doktorların yardımıyla annemle görüntülü görüşüyorduk ve durumu gayet iyiydi.” diyen Mine Taşdan, “Ancak hastaneden aldığım epikriz raporlarında annemin hastaneye girişi dahil 22 gün boyunca makineye bağlı yaşadığına dair işlem yapılmış. SGK'ya ihbarda bulunduğumda devlete yersiz fatura kestiği için aldıkları para devlete iade edildi. Bu hastane, devleti dolandırıp, zarara uğrattı” sözlerini kullandı.