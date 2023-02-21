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Bir takım daha ligden çekildi

Depremler nedeniyle bir takım daha ligden çekildi

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:42
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Hatay Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi

Bir takım daha ligden çekildi
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Depremler nedeniyle bir takımın daha liglerden çekildiği duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

“Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini Türkiye Basketbol Federasyonu’na resmi olarak bildirmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor’un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir” 

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