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TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı. İşte ligden çekilmesi reddedilen kulüpler 

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligden çekilme talepleri onaylanan kulüpleri açıklarken, çekilme talebi reddedilen takımları da duyurdu

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 04:36
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TFF Başkanı Büyükekşi açıklama yaptı. Ligden çekilen takımlar

TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı. İşte ligden çekilmesi reddedilen kulüpler 
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldiği toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi şunları söyledi:

"2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyamanaspor ve Diyarbekirspor ligden çekildi, İskenderunspor'un bir talebi olmadı. Yine 2. Lig'den Şanlıurfaspor ve Amedspor lige devam edecekler. 

3 Lig 2. Grup'ta Kahramanmaraşspor ligden çekiliyor. Yine 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor ve Malatya Argavunspor ligden çekiliyor.

Bazı kulüplerimiz Sivas Belediyespor, Niğdespor ve Tarsus İdmanyurdu gibi kulüplerimizin talepleri oldu. 

Önceki gün kamuoyuna açıkladık. TFF yönetim kurulu olarak aldığımız bir karar var. Devletimiz 10 ilde olağanüstü hal kanununu uyguladı. Olağanüstü hal uygulanan illerdeki çekilme taleplerini olumlu karşıladık. 

Olağanüstü hal uygulanmayan illerin taleplerini reddettik. Bu kulüpler ligin son sırasında veya son 2-3 sırasında olan kulüpler. Onları tabii ki reddettik.

Çekilen takımlar hak kaybı olmadan önümüzdeki sezon bulundukları liglde devam edecekler. Herhangi bir küme düşme söz konusu olmayacak. Önümüzdeki yönetim kurulu toplantısında da kümede kalma sayısını belirleyeceğiz.

Kulüp binaları yıkılan İskenderunspor, Amedspor, Karaköprüspor ve Şanlıurfaspor'un maçları belli bir süre başka bir şehirde oynama talepleri var. Bunları da değerlendireceğiz. 

Bunun dışında Amedspor, Şanlıurfaspor ve Karaköprüspor'un Antalya'da kamp yapma talepleri var. Elimizden gelen desteği vermek için çaba sarfedeceğiz."

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