Hatay Havaalanı pisti onarımda

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından pisti hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havaalanı pistinin onarım çalışmaları başladı.
Deprem nedeniyle pistinde oluşan hasardan dolayı uçuşlara kapatılan Hatay Havaalanı pistini İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA onarmaya başladı.
İGA'nın dün gönderdiği ekip önce havalimanında inceleme yaptı. Ardından pisti onarım çalışmaları başladı.
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