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Hatay Havaalanı pisti onarımda

Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gören Hatay Havaalanı'nın pistinde onarım çalışmaları başladı. Yaklaşık 15 önce açılan havalimanın ne kadar süre sonra uçuşlara açılacağı henüz belirtilmedi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:50
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Hatay Havaalanı pisti onarımda

Hatay Havaalanı pisti onarımda
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından pisti hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havaalanı pistinin onarım çalışmaları başladı. 

Deprem nedeniyle pistinde oluşan hasardan dolayı uçuşlara kapatılan Hatay Havaalanı pistini İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA onarmaya başladı. 

İGA'nın dün gönderdiği ekip önce havalimanında inceleme yaptı. Ardından pisti onarım çalışmaları başladı.

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