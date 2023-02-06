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  • Çöken Hatay Havalimanı pistinin göl havzasına yapıldığı ortaya çıktı. Çevre muhabiri Güven İslamoğlu açıkladı

Çöken Hatay Havalimanı pistinin göl havzasına yapıldığı ortaya çıktı. Çevre muhabiri Güven İslamoğlu açıkladı

Çevre muhabiri Güven İslamoğlu, çöken Hatay Havalimanı pistinin göl havzasına inşaa edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:33
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Güven İslamoğlu: Çöken Hatay Havalimanı pisti göl havzasına inşa edilmiş

Çöken Hatay Havalimanı pistinin göl havzasına yapıldığı ortaya çıktı. Çevre muhabiri Güven İslamoğlu açıkladı
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Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken Hatay Havalimanı’nın göl havzasına inşa edildiği ortaya çıktı.

Çevre muhabiri, gazeteci Güven İslamoğlu, Hatay Havalimanı konusunda "O zaman çok yazıldı çizildi dikkate alınmadı. Sel almıştı şimdi de deprem vurdu” diyen İslamoğlu, “Umarım acıları bir kenara koyduktan sonra bunun hesabını birileri verir” açıklamalarında bulundu.

İslamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Hatay deprem bölgesi. Hastane yıkılıyor.  Havalimanı pisti çöküyor. (Çünkü göl havzasına inşaa edilmiş.) O zaman çok yazıldı çizildi dikkate alınmadı. Sel almıştı şimdi de deprem vurdu. Umarım acıları bir kenara koyduktan sonra bunun hesabını birileri verir.”

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ANZAVUR
6.02.2023 18:08
yol yaptık köprü yaptık. havalanı yaptık diye öğünenlerin eserleri ortada..  
 
formula pistinin çimenlerini inekler yesin bari bir işe yarasın.
6.02.2023 17:49
itiraz edenlere her türlü yaftayı yapıştırıyorlar. kanalistanbul yapılmasın deniyor. yapacağız da yapacağız. anka parka kaç lira gömüldü?formula pistine de dünyanın parası gömüldü.şimdi ne yapılıyor?  
 
adem
6.02.2023 17:46
amaç havaalanı yada yol yapmak değil,tarım ve hayvancılığı baltalamak için yapıldılar birde başka amaçlarda olabilir,şeytani düzen sistemine girdik,herifler ürettiklerinin meyvelerini topluyorlar  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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