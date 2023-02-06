Çöken Hatay Havalimanı pistinin göl havzasına yapıldığı ortaya çıktı. Çevre muhabiri Güven İslamoğlu açıkladı

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken Hatay Havalimanı’nın göl havzasına inşa edildiği ortaya çıktı.

Çevre muhabiri, gazeteci Güven İslamoğlu, Hatay Havalimanı konusunda "O zaman çok yazıldı çizildi dikkate alınmadı. Sel almıştı şimdi de deprem vurdu” diyen İslamoğlu, “Umarım acıları bir kenara koyduktan sonra bunun hesabını birileri verir” açıklamalarında bulundu.

İslamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Hatay deprem bölgesi. Hastane yıkılıyor. Havalimanı pisti çöküyor. (Çünkü göl havzasına inşaa edilmiş.) O zaman çok yazıldı çizildi dikkate alınmadı. Sel almıştı şimdi de deprem vurdu. Umarım acıları bir kenara koyduktan sonra bunun hesabını birileri verir.”