Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Havalimanı pisti yıkıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, deprem nedeniyle Hatay'da yıkılan binalar olduğunu söyledi. İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

Depremden etkilenen illerden Hatay’da da havalimanın pistinde tahribat oluştu. Hatay Havalimanı’nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.