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Kaldırımda yürüyen kadınları darbeden erkek tutuklandı

Hatay’da, A.Ç. isimli erkek iş yerinden molaya çıkan iki kadını önce sözlü tacize maruz bıraktı ardından darp etti. Saldırgan A.Ç. yakalanarak tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 08:33
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Hatay İskenderun'da kaldırımda yürüyen kadınları darbeden erkek tutuklandı

Kaldırımda yürüyen kadınları darbeden erkek tutuklandı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde iş yerinden molaya çıkan E.Ö. ile A.Ö., markete giderken kaldırımda duran bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Bu kişi, ardından iki genç kadına fiziki şiddet uyguladı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırıldı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından E.Ö. ile A.Ö., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kadınlara sözlü tacizde bulunup, darbeden A.Ç.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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