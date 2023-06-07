Hatay lezzetleri İstanbul’da

AA

Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen tanıtım günlerinde, UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınarak tescillenen Hatay mutfağının yöresel lezzetleri İstanbullulara sunuldu.

Depremde Hatay'da iş yeri yıkılan 100 esnaf etkinlik alanında, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle stant açtı. Esnaf, künefe, içli köfte, salçalı ekmek, kağıt kebabı, sarma, gözleme, şırdan ve cağ kebabı gibi kentin yöresel ürünlerini satışa sundu.

Etkinlik alanında künefeyi hızlı yeme yarışması da düzenlendi. 5 kişinin katıldığı yarışmayı kazanana bir tepsi künefe hediye edildi.

Hatay Tanıtım Günleri, 11 Haziran'a kadar sürecek.

Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı Mehmet Saltan, AA muhabirine, depremden en çok etkilenen illerden birisinin Hatay olduğunu, birçok esnafın iş yerinin yıkıldığını ve yakınlarını kaybettiğini anlattı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak esnafı Maltepe'ye getirdiklerini belirten Saltan, "İş yerleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden esnafa destek vermemiz gerekiyordu. Öncelikle manevi bir desteğe, motivasyona ihtiyaçları vardı. Buraya gelerek bir nebze sağlanmış oldu. Onun haricinde ekonomik daralma içerisindeler. Tekrardan hayatlarını devam ettirmeleri, teçhizatlarını, malzemelerini tekrardan almaları için onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu lezzetlerin devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Saltan, Hatay'ın UNESCO tescilli bir mutfağa sahip olduğunu, yaklaşık 15 coğrafi işaretli ürünleri bulunduğunu dile getirerek, tanıtım günlerine İstanbulluları davet etti.