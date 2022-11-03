3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hatay Samandağ’da icradan satılık arsa

T.C. Samandağ Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Hatay Samandağ'da 298 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:24
Takip Et

Hatay Samandağ’da icradan satılık arsa

Hatay Samandağ’da icradan satılık arsa
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hatay İli, Samandağ İlçesi, Yeşilköy Mahallesi 1755 Ada 1 Parsel, (Kadastro Uygulaması Öncesi: Koyunoğlu Mahallesi 2896 Parsel) Dosyamıza sunulan bilirkişi raporuna göre; Samandağ ilçesi, Yeşilköy Mahallesinde bulunan 1755 ada 1 parsel sayılı taşınmaz yerleşim alanı dışında tarımsal alanda yer almaktadır. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Parselin yaklaşık %50-60 civarında eğimli yapıda olduğu üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmadığı ve atıl vaziyette olduğu görülmüştür. Parselin üzerinde 1 adet 30-39 yaşlarında dut ağacı mevcut, geri kalan kısmı çalılık ve yabancı otla kaplı durumdadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
3
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
4
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
6
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
7
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hatay Samandağ’da icradan satılık arsa
﻿Hatay Samandağ’da icradan satılık arsa
﻿Hatay Samandağ’da icradan satılık arsa
﻿Çocuklarda kusmayı basite almayın. Çocuk cerrahı açıkladı
﻿Çocuklarda kusmayı basite almayın. Çocuk cerrahı açıkladı
﻿Çocuklarda kusmayı basite almayın. Çocuk cerrahı açıkladı
﻿Romanya'da deprem
﻿Romanya'da deprem
﻿Romanya'da deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.