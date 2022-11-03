﻿Hatay Samandağ’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hatay İli, Samandağ İlçesi, Yeşilköy Mahallesi 1755 Ada 1 Parsel, (Kadastro Uygulaması Öncesi: Koyunoğlu Mahallesi 2896 Parsel) Dosyamıza sunulan bilirkişi raporuna göre; Samandağ ilçesi, Yeşilköy Mahallesinde bulunan 1755 ada 1 parsel sayılı taşınmaz yerleşim alanı dışında tarımsal alanda yer almaktadır. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Parselin yaklaşık %50-60 civarında eğimli yapıda olduğu üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmadığı ve atıl vaziyette olduğu görülmüştür. Parselin üzerinde 1 adet 30-39 yaşlarında dut ağacı mevcut, geri kalan kısmı çalılık ve yabancı otla kaplı durumdadır.

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