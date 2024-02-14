Hatay'da deprem

AFAD'ın bilgilerine göre Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin merkezinin Suriye- Lazkiye olduğu bildirildi. Ancak Hatay Yayladağı'na 15 km uzaklıkta.

Hatay ve çevre iller de depremi hissetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ: 4.2

Kandilli Rasathanesi ise depremin Türkiye- Suriye sınırında gerçekleştiğini duyurarak depremin büyüklüğünü 42. olarak açıkladı.

Deprem bölgede panik yarattı. Sosyal medya kullanıcıları art arda paylaşım yaptı.

Bir kullanıcının "15 dakikadır elim ayağım titriyor, sallanmayı unuttuğumuz an geri geliyor, sanki unutmamızı bekliyormuş gibi." yorumu ise dikkat çekti.