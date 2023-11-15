Altın meraklısı fenomen Nevra Bilem Hakkında Türkiye'nin her yerinden şikayet yağıyor. Depremzedeleri bile mağdur etmiş

Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından gözler sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Altın paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen Nevra Bilem hakkında dolandırıldığını iddia eden kişiler şikayetçi oldu. Şikayetçiler arasında depremzedeler de var.

Altın meraklısı fenomen Nevra Bilem Hakkında Türkiye'nin her yerinden şikayet yağıyor. Depremzedeleri bile mağdur etmiş

Sosyal medya fenomeni olan Nevra Bilem hakkında son günlerde iddialar dikkat çekiyor. İfadeye çağrıldığı da söylenen fenomen hakkında polise peş peşe şikayetler gidiyor. Mağdur sayısı da her geçen gün artıyor. O şikayetçilerin arasında bir depremzede de vardı.

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Altınlarını gösterdiği paylaşımlarla dikkat çeken Bilem'in takipçileri fenomene inanarak sosyal medya reklamı yaptığı mobilya firmasına parasını kaptırdı ama ünlü fenomen o markanın reklamını yapmaktan vazgeçmedi.

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"GÜVENLE ALABİLİRSİNİZ" DEDİ

Kanal D Haber'de de iddia edilenlere göre Bilem, paylaşımında, "Güvenle alabilirsiniz, hiçbir sıkıntı çıkmayacak" dedi. Onlarca kişi, Nevra Bilem'in sözlerine inanarak alışveriş yaptı. Aylar geçti, ürünler kimseye teslim edilmedi.

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Aralarında depremzedelerin de olduğu mağdurlar, Nevra Bilem'e mesaj attı. Dolandırıldığını belirten bir mağdur, Nevra Bilem'e mesaj attığını belirterek, "Whatsapp'tan ve instagram'dan yazdım. Engellendik. Bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından polis merkezlerine Nevra Bilem için şikayetler yapıldı. Şikayetlerin yapıldığı illerde Nevra Bilem için inceleme başlatıldı

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