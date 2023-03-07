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Depremzedeyi bir de dolu vurdu. Hatay’da dolu yağışı etkili oldu

Hatay’ın Erzin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:25
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Hatay’da dolu yağışı etkili oldu.Depremzedeyi bir de dolu vurdu

Depremzedeyi bir de dolu vurdu. Hatay’da dolu yağışı etkili oldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgede, olumsuz hava koşulları depremzedelere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu bölgelerden Hatay'ın Erzin ile İskenderun ilçeleri arasında yağmur yağışı yeride kısa süreliğine doluya bıraktı. Saat 01.30 sıralarında fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle otobanda seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesasafesi düştü. Otobanda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü kontrol ışıklarını yakarak, araçlarını durdurup yağışın geçmesini bekledi. Dolu yağışı nedeniyle yol bir anda beyaza büründü.

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