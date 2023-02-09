﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı

İHA’nın haberine göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler birçok ili vurdu. Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE), arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Hatay’ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler 7 aylık Helen İnitizanoğlu'na ulaştı. 66 saat sonrası Helen bebek enkazdan sağ çıkartıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardın Helen bebek, hastaneye kaldırıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.