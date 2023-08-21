Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon 3 araca çarptıktan sonra iş yerlerine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda, 31 ANE 281 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce tıra ardından hafif ticari araca ve otomobile çarptı.

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Sürücüsünün durduramadığı kamyon, sokak üzerine bulunan iş yerlerine çarparak durabildi. Hafif ticari araç ise kamyon ve iş yeri arasında sıkıştı. Kazada, 2 kişi yaralanırken iş yerlerinde maddi zarar oluştu.

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Yaralılar, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldılar. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçlar bulundukları yerden çekildiler.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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