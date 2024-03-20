Hatay’da Lütfü Savaş lehine çekilen adayın kim olduğu belli oldu. Dün çekileceği açıklanmıştı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Hatay’da Lütfü Savaş lehine çekilen adayın kim olduğu belli oldu. Dün çekileceği açıklanmıştı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Adalet Partisi üyesi Orhan Dede, yerel seçimde Lütfü Savaş’ı destekleyeceklerini açıklayarak, adaylıktan çekildi.

Dün, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Lütfü Savaş’a destek için bir adayın adaylıktan çekileceğini açıklanmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin duyurduğu basın toplantısında çekilen adayın kim olduğu belli oldu.

Adalet Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orhan Dede, yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a destek vereceğini açıklayarak adaylıktan çekildi.

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LÜTFÜ SAVAŞ’TAN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

CHP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş’tan kendisi lehine adaylıktan çekilen Adalet Partisi adayı Orhan Dede’ye teşekkür mesajı yayınladı.

Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Orhan Dede’yi lehimize adaylıktan çekerek bizi destekleme kararı alan Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Vecdet Öz ve Parti yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Biz işimize gücümüze bakıyoruz.

Sadece ve sadece Hatay’ın geleceği için çalışıyoruz.

Bizim dışımızdaki olaylar bizi ilgilendirmiyor ama şahsım ve belediyemizle ilgili iftiralarla ilgili hukuk önünde hakkımızı arayacağız, hazırlığımızı yapıyoruz.

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