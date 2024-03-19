Gökhan Zan’ın ses kaydındaki kilit isim Turgay Kocakaya’dan bomba açıklamalar! Ses kaydını kimin aldığı ortaya çıktı

Gökhan Zan ile Turgay Kocakaya arasında olduğu iddia ses kayıtlarıyla ilgili Kocakaya’dan açıklama geldi.

Kocakaya, ses kaydını kendisinin almadığını Mihal isimli bir şahsın görüşmeyi kaydettiğini iddia etti.



TURGAY KOCAKAYA: SES KAYDINI BEN DEĞİL MİHAL ALDI

Kocakaya, Zan’ın kendisine hakaret ve küfür ettiği 5 dakikalık telefon görüşmesini kaydettiğini, onu da Zan’ın zarar görmemesi için savcılığa vermediğini ileri sürdü.

TURGAY KOCAKAYA: SES KAYDINI SİLMESİ İÇİN PARA TEKLİF ETTİM

Ayrıca Kocakaya, ses kaydını yayınlamaması için Mihal isimli şahsa para teklif ettiğini de açıkladı.

İşte Gökhan Zan ile telefon görüşmesi yaptığı iddia edilen dolaşıma sokulan ses kaydındaki kilit isim Turgay Kocakaya’nın X hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Lütfü Savaş'a kişisel öfkesi 2023 genel seçimlerinde CHP milletvekili listesinden 2.sıradan adını onun sildirdiğini düşünüyor.

Volkan Demirel’e öfkeli ben daha kariyerliyim Hatayspor’u ben yönetmeliyim deyip duruyor!

Ailesinin zor durumda olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Hatay’dan bana ne abi benim ailemde engelli var evimiz yıkılmış bana para lazım deyip duruyordu.

Ne ondan ne bir başkasından 1 kuruş almadım.

Bir aracı bul AKP ile ilişki kursun para istesin yoksa çekilirim dedi.

Bulduğumuz kişi sınıf arkadaşının milletvekili olduğunu söyledi.

Siz gelmeyin size güvenmezler ben tek gideceğim sen arabada bekle dedi daha sonra gelip benden "Sen görüşüyor gibi yap bana güvenmez dedi"

Aracı içerden çıkıp ne söylediyse ben de onu tekrar ettim hatta Gökhan’ın teli açmadığı bir sürede bana söyleyeceklerimi kağıda yazdı.

Türk medyası güçlüden yana ama bakalım Türk Adalet sistemi kimden yana göreceğiz.

Israrla söylüyorum kumpasa uğrayan o değil benim! Umarım bağımsız bir yargı vardır ve o gün geldiğinde hepinizden özür bekleyeceğim.

İçince sadece tehdit küfür yağdırıyor ben de nasiplendim.

Ses kaydını ben almadım ben sadece beni tehdit ettiği konuşmanın son 5 dakikasını kaydettim diğer kaydı sildirmek için Mihal'e para teklif ettim ve onun da ses kayıtları olduğu blöfünü söyledim yani Gökhan Zan da tüm bunları biliyor.

GÖKHAN ZAN İLE SES KAYDI OLDUĞU İDDİA EDİLEN TURGAY KOCAKAYA KİMDİR?

Turgay Kocakaya ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan 6 Şubat depremi sürecinde tanıştı.

Kocakaya kendini, Coğrafya Bilim Uzmanı (Jeomorfoloji) ve Siyaset Bilimci olarak tanıtıyor.

Kocakaya 18 Şubat 2024 tarihinde X hesabından yaptığı açıklamada, “Libya'da doğdum, Antakya'da büyüdüm, memleketim Hatay benim için çok kıymetlidir. İstişarelerle değerli dostum Gökhan Zan’ı Hatay'dan aday yaptık. Partisine vs. bakmayın hemşehrilerim. Size cepte gözüyle bakanların Allah binbere vere kenlere deyin Gökhan'a oyu basın geçin” ifadelerini kullanmıştı.