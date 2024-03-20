‘Zan altındaki’ Gökhan Zan CHP’den gelen teklifi ilk kez açıkladı! Özgür Özel’in en yakınındaki iki ismi şahit gösterdi

Son günlerde adı para pazarlığına karıştığı için Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken bir yorum da CHP lideri Özgür Özel'den gelmişti.

ÖZGÜR ÖZEL: OLANLARA ŞAŞIRMADIM

Gökhan Zan hakkındaki iddialar için "Olanlara şaşırmadım" yorumunda bulunan Özel, "CHP'ye geldi. İyi Parti'ye gitti. İyi Parti'den adaylaştı. Ayrıldı. Bize tekrar geldi. Hatay Büyükşehir'i istedi. Ama dedi ki 'Büyükşehir olmazsa Defne'yi verin, ben Lütfü Başkan'la uyumlu çalışırım.' Defne'nin olmayacağını anlayınca Arsuz'u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi" ifadelerine yer verdi.

“ALİ MAHİR BAŞARIR TEKLİF ETTİ, SERVET MULLUOĞLU ŞAHİTTİR”

Gökhan Zan Enver Aysever’in Youtube kanalına konuk oldu. Özgür Özel’in sözlerine yanıt veren Zan, “Ali Mahir Başarır’ın Ankara Çankaya’daki evinde görüşme gerçekleşti. Buna şahit olan CHP milletvekilimiz Servet Mulluoğlu, yanımızda. Şahit kendisidir, kendisine de sorabilirsiniz. Aynen geçen cümle şu ‘Lütfü Savaş’ın boşluğunu ancak seninle birlikte doldurabiliriz. Defne ya da Arsuz’dan birini verirsek, çok iyi olur. Bunu kabul eder misin?’ Ben de dedim ki, ‘Eğer Defne ya da Arsuz halkımızın bir teveccühü olacak ise başta Lütfü Savaş olmamakla birlikte, onun altını çizeyim. Savaş’ın olduğu hiçbir kombinasyonda asla yokum’ dedim. Açık ve net” şeklinde konuştu.

“ÖZGÜR ÖZEL ÖZÜR DİLESİN”

Zan devamında ise şu açıklamaları yaptı:

Özgür Özel ne dedi? ‘Gökhan Zan bizden Arsuz’u istedi, biz vermek istemedik. Vermedik diye de böyle yaptı. Hatta Lütfü Savaş’la birlikte yürüyeceğimi de söyledi. Madem öyle Sayın Özel, görüşme Ali Mahir Başarır’ın evinde gerçekleşti, buna şahit de Servet Mulluoğlu, ara bakalım. Eğer Mulluoğlu, ‘Sayın Genel Başkan Özgür Özel doğru söyledi’ derse Tüm Türkiye’den özür dilemeye hazırın. Herkes gelsin yüzüme tükürsün. Özgür Özel’den özür bekliyorum.”